La série télévisée National Treasure arrive à Disney + – / Film

Disney est all-in sur plus Trésor national. Non seulement un nouveau Trésor national suite dans les travaux, il y a aussi une Trésor national Série télévisée en cours de développement pour Disney +. Mais il y a un hic. La série télévisée mettra en vedette un casting plus jeune, ce qui signifie que nous n’aurons pas le plaisir de voir Nicolas Cage courir à travers le pays à la recherche d’énigmes laissées par Ben Franklin et d’autres morts célèbres.

Écoutez, je vais vous égaler. Trésor national est stupide. C’est idiot et diabolique à 100%. Et j’aime ça. J’aime tout à ce sujet, des indices laissés par les pères fondateurs à Nicolas Cage déclarant dramatiquement qu’il va voler la Déclaration d’indépendance. C’est de l’or de haut en bas. Et tandis que la suite, Trésor national: livre des secrets, a été une grosse déception, je suis toujours en quête de plus. Et Disney l’est aussi parce qu’ils réalisent à la fois un film et une émission de télévision.

Nous avons rendu compte de la suite du film plus tôt cette année, lorsque le mot a éclaté Mauvais garçons pour la vie co-écrivain Chris Bremner manipulait le script. Maintenant, Collider rapporte qu’une série télévisée est en cours de développement pour Disney +. Producteur de franchise Jerry Bruckheimer m’a dit:

« Nous travaillons certainement sur un[[Trésor national]pour le streaming et nous travaillons sur un pour le grand écran. J’espère qu’ils se réuniront tous les deux et nous vous en apporterons un autre Trésor national, mais ils sont tous les deux très actifs… Celui de Disney + est un casting beaucoup plus jeune. C’est le même concept mais un casting jeune. Celui pour le théâtre serait le même casting. «

Je ne veux pas être instantanément dédaigneux ici, mais faire venir un « jeune casting » ne me semble pas si bon. Le grand attrait du premier Trésor national le film n’était pas seulement la prémisse – c’était aussi Nicolas Cage. Regarder Nic Cage faire son truc Nic Cage – qui d’autre pourrait livrer la ligne « Je vais voler la déclaration d’indépendance! » avec une telle conviction? – c’est ce qui rend ce premier film si amusant. La suppression de l’équation et la concentration sur de nouveaux personnages enfants ne suffiront pas.

Mais au moins Bruckheimer confirme que Trésor national 3 ramènera Cage et le gang. Cependant, il faudra probablement un certain temps avant de le voir. Bruckheimer a déclaré que le script du film « est en train d’être écrit en ce moment » tandis que l’émission de télévision est « en cours » avec un script pilote et les contours des futurs épisodes réalisés.

