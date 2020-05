CHARLIZE THERON dans THE OLD GUARD de Netflix

Crédit: Leandro Fernandez (Image Comics)



Charlize Theron joue le rôle principal du soldat immortel Andromache dans l’adaptation de Netflix de Greg Rucka et Leandro Fernandez La vieille garde, et maintenant Vanity Fair a le premier regard sur Theron dans le rôle, avec certaines de ses co-stars.

« Il était important de sentir le poids de milliers et de milliers d’années sur elle », a déclaré Theron. Vanity Fair à propos de son propre personnage principal. «Le pire pour elle, c’est de se sentir comme si elle ne faisait rien. Alors à quoi ça sert, tu sais? Elle a perdu la foi, non seulement en elle-même mais en l’humanité. Je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre cela en ce moment. Nous traversons des périodes de la vie où nous regardons simplement le monde et allons, Oh, mon Dieu… Vous avez juste l’impression de pousser un rocher sur une montagne. «

«C’est une élite, une petite armée de gens avec un grand ensemble de capacités. Ils ne meurent pas facilement », a poursuivi Theron en expliquant le casting de héros immortels du film, vu sur les photos.

Vous pouvez voir toutes les photos dans Vanity Fairle fil Twitter ici:

#TheOldGuard Premier coup d’oeil: Son nom est Andromache of Scythia. Elle est née il y a des milliers d’années et est décédée des centaines de fois. Elle a inspiré l’une des rares pièces d’Euripide à avoir survécu, et son nom signifie littéralement «combattant des hommes». Mais elle passe par « Andy » maintenant. pic.twitter.com/aLSVYLRNwJ – VANITY FAIR (@VanityFair) 7 mai 2020

La vieille garde sort le 10 juillet sur Netflix.