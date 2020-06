Ozark saison 4: la date de sortie peut subir un certain retard en raison de la pandémie

– – –

La troisième saison de la série Ozark a reçu des critiques mitigées. Cette saison a évoqué toutes les parties de l’histoire. Il met en avant l’histoire de tous les personnages et une histoire d’actes répréhensibles au rythme. La famille Byrde souffre beaucoup et la souffrance n’est pas encore terminée. Il reste encore beaucoup à regarder. Par conséquent, cela excite la base de fans d’attendre avec impatience la saison 4 d’Ozark

Le spectacle a été décidé pour être une série de 4 ou 5 périodes. Nous pouvons donc supposer que toute nouvelle saison peut être la dernière de la série. Tout en considérant la situation actuelle, nous pouvons supposer qu’il n’y a aucune chance d’obtenir une nouvelle saison plus tôt. Mais les espoirs sont toujours vivants. Nous pouvons avoir une nouvelle saison à tout moment une fois la situation de cette pandémie apaisée. Il n’y a pas d’enregistrements jusqu’à présent mais le travail reprendra bientôt après l’amélioration de la situation. En savoir plus sur la prochaine saison d’Ozark.

Confirmation de la nouvelle saison d’Ozark

Eh bien, il n’y a aucune annonce officielle de Netflix. Eh bien, il y a des rumeurs selon lesquelles la série est prête à proposer une toute nouvelle saison. Mais les rapports de confirmation ne sont pas encore publiés. La base de fans attend avec impatience le prochain épisode de la série. La dernière saison nous a laissé beaucoup de questions et c’est pourquoi la nouvelle saison doit répondre à toutes ces questions. Ainsi, nous pourrions considérer ces cliffhangers comme la confirmation d’une nouvelle saison.

Ozark Saison 4 reportée

– – –

Le spectacle s’appelle Ozark, mais son tournage principal se fait en Géorgie et non à Ozarks. En raison de la pandémie du virus corona, le monde entier est en état de verrouillage. En fait, le tournage de l’émission est en pause jusqu’à nouvel ordre. C’est pour le bien de tous. Bien que l’État de Géorgie ait maintenant déclaré qu’il allégerait les limitations, l’organisation créative n’a pas encore commencé le tournage. Le responsable du contenu de Netflix a déclaré que son équipe ne commencerait pas à travailler avant des tests approfondis. Le travail n’est possible que dans un environnement de travail sûr et protégé.

Le casting de la quatrième saison

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur le casting de la saison 4. Nous pouvons espérer voir tous nos anciens acteurs reprendre pour leur rôle dans la saison à venir. Les acteurs de la série Ozark incluent Jason Bateman comme Marty Byrde, Laura Linney comme Wendy Byrde, Sofia Hublitz comme Charlotte Byrde, Skylar Gaertner comme Jonah Byrde, Julia Garner comme Ruth Langmore, Charlie Tahan comme Wyatt Langmore, Lisa Emery comme Darlene Snell, Jessica Frances Dukes en tant qu’agent spécial Maya Miller et Felix Solis en tant qu’Omar Navarro

La date de sortie d’Ozark Saison 4

La saison 1 de l’Ozark a été diffusée en 2017 et la deuxième saison est sortie en 2018. La troisième saison de la série a été créée en 2020. De cette façon, nous pouvons nous attendre à ce que la quatrième saison d’Ozark sorte d’ici 2021. Toutes les saisons d’Ozark sont en streaming sur Netflix.

– – –