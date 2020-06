Godzilla Vs Kong sera marqué par le compositeur Junkie XL

Godzilla Vs. Kong réalisateur Adam Wingard a confirmé des rumeurs selon lesquelles le compositeur Junkie XL ferait la musique du film aujourd’hui. Le réalisateur a posté une photo sur son Instagram depuis l’intérieur de son studio d’enregistrement. Il succède au précédent compositeur de MonsterVerse Bear McCreary. Cette sortie pour le MonsterVerse est dirigée par Adam Wingard. Il met en vedette Godzilla, King Kong, Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler, Zhang Ziyi, et Demián Bichir. Le film a été classé PG-13 par la MPAA il y a deux semaines.

Les fans deviennent impatients pour un Godzilla Vs. Kong Trailer

« À une époque où des monstres parcourent la Terre, le combat de l’humanité pour son avenir place Godzilla et Kong sur une trajectoire de collision qui verra les deux forces de la nature les plus puissantes de la planète entrer en collision dans une bataille spectaculaire pour les âges. Alors que Monarch se lance dans une mission périlleuse sur un terrain inexploré et déterrant des indices sur les origines des Titans, une conspiration humaine menace d’effacer à jamais les créatures, bonnes ou mauvaises, de la surface de la Terre. «

La question numéro un sur l’esprit des fans est actuellement quand nous pourrions obtenir une bande-annonce pour Godzilla Vs. Kong. Il y avait presque une certitude à 100% qu’il devait y en avoir un au SDCC cet été, et maintenant que le spectacle est annulé, le prochain événement le plus probable serait Warner Bros. Christopher Nolan’s Principe dans les théâtres. Pour le moment, cela est prévu pour le 17 juillet, mais à l’approche de la date, Hollywood est sceptique quant à la sortie. Après tout, cela pourrait juste être une version en ligne. Ce qui est bien, nous voulons juste voir les images à ce stade. Je rejoins les fans dans l’excitation de Godzilla Vs. Kong, mais sortira également du théâtre fou comme l’enfer si King Kong ne sort pas victorieux.

Le post Godzilla Vs Kong sera marqué par le compositeur Junkie XL est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.