« Sentir la moitié de la Premier League » me voulait

Le gardien de Liverpool Loris Karius a parlé dans une interview de son transfert de jeunesse à Manchester City. Le joueur de 26 ans a également révélé qu’à cette époque plusieurs clubs de Premier League s’intéressaient à lui.

« Je jouais dans l’équipe nationale U16 à l’époque et il y avait beaucoup d’éclaireurs aux Jeux », a déclaré Karius, qui avait évolué dans la division jeunesse du VfB Stuttgart jusqu’en 2009, dans une interview avec transfermarkt.de.

« A cette époque, j’avais des offres de toutes sortes de clubs, mais Manchester City a fait de gros efforts pour moi », a déclaré Karius, qui pouvait également imaginer rester à Stuttgart, mais a finalement été séduit par le concept de Manchester City.

Karius: « J’ai senti la moitié de la Premier League » m’intéressait

« Vous m’avez montré un plan concret qui m’a fasciné », a souligné Karius, qui a donc tourné le dos au VfB Stuttgart: « Je me suis dit: je vais relever le défi et aller en Angleterre », a expliqué l’ancien international allemand des moins de 21 ans.

Dans la course au gardien de but, Manchester City s’est imposé face à une grande compétition: « On dirait que la moitié de la Premier League » l’intéresse, a déclaré Karius, qui a ajouté: « A l’époque je n’écoutais que les plans de ManCity et du VfB. «

Il a justifié sa décision pour Manchester City par de bonnes perspectives pour les jeunes joueurs: « Beaucoup ont fait la percée, l’académie était en bonne position – c’est pourquoi j’ai finalement décidé pour ce club », a déclaré Karius, qui a rejoint son prêt à Besiktas en mai. avait pris fin immédiatement.