Offre: l’offre groupée de liseuses Kindle Paperwhite est en vente jusqu’à 70 $ de réduction

Les gens qui aiment lire mais détestent devoir stocker des tonnes de livres papier et cartonnés peuvent devenir très rapidement dépendants de l’achat d’ebooks. Amazon a mené la tendance des livres électroniques depuis le début avec sa boutique Kindle et son matériel de lecture. Pour Cyber ​​Monday, le détaillant propose un certain nombre de liseuses, y compris cette offre Kindle Paperwhite Essentials Bundle sur laquelle vous pouvez économiser jusqu’à 70 $ dès maintenant.

Le Kindle Paperwhite lui-même est à la fois mince et dispose d’un écran très lumineux de 300 ppp. Vous pouvez lire vos ebooks téléchargés même en plein soleil. Il est également classé IPX8 pour sa résistance à l’eau, ce qui signifie qu’il continuera à fonctionner dans jusqu’à six pieds d’eau douce pendant 60 minutes.

La batterie embarquée durera des semaines avec une seule charge. Vous pouvez même télécharger et écouter un livre audio Audible avec l’appareil. Le Kindle Paperwhite est disponible en noir de base, ou vous pouvez obtenir la liseuse dans les couleurs prune, sauge ou bleu crépuscule. Vous avez également le choix des options de stockage. L’un est de 8 Go, ce qui est idéal pour les personnes qui souhaitent simplement lire des livres électroniques. L’autre est de 32 Go, ce qui est parfait pour les lecteurs qui apprécient également les livres audio.

En plus de la liseuse, l’offre Bundle Kindle Paperwhite Essentials comprend une couverture pour le Kindle Paperwhite. La couverture en cuir est disponible dans une grande variété de choix de couleurs. Ils comprennent diverses nuances de noir, ainsi que du bleu, du rouge, du jaune et plus encore. Enfin, l’ensemble est livré avec un adaptateur secteur, qui vous permet de connecter la liseuse à une prise de courant normale.

Vous pouvez obtenir l’offre Kindle Paperwhite Essential Bundles pour 124,97 $, ou 65 $ de réduction sur son prix normal, avec 8 Go de stockage. Pour 32 Go de stockage, le prix est de 149,97 $, soit 70 $ de réduction sur son prix normal.