Toutes les cartes de Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies

in

Call of Duty: Guerre froide Black Ops introduit une nouvelle expérience Zombies pour que les joueurs puissent en profiter. Le mode de jeu propose un gameplay et des mécanismes révisés et permet aux joueurs de s’échapper pour la première fois dans l’histoire des Zombies.

Il n’y a actuellement qu’une seule carte Zombies disponible en Guerre froide, mais Dead Ops 3 est également disponible. Les fans peuvent s’attendre à plus de cartes à l’avenir, mais ils devront s’en tenir à la même carte pour le moment.

La machine

La machine est une nouvelle version de la carte originale des Zombies, Nacht Der Untoten, qui est apparue dans Call of Duty World at War. La carte ajoute une nouvelle zone souterraine et extérieure qui s’appuie sur la carte classique mais ajoute une expérience unique.

Il y a un nouvel œuf de Pâques que les joueurs doivent comprendre, et les joueurs peuvent s’échapper par hélicoptère à différents moments du match au lieu de mourir inévitablement comme avant. Cependant, il est possible d’atteindre des tours élevés en utilisant diverses armes et les joueurs peuvent gagner beaucoup d’XP dans Die Maschine.

Dead Ops 3: Rise of the Mamaback

Les fans de Zombies peuvent profiter du dernier épisode du populaire Opérations mortes mini-jeu dans Guerre froide. Ce mode introduit un gameplay de style arcade où les joueurs doivent effacer chaque niveau de zombies avant de progresser. Opérations mortes est un contraste frappant avec le mode Zombies traditionnel, mais cela vaut la peine de jouer avec des amis.

Cartes et modes de jeu futurs

Treyarch a déjà confirmé que plus de contenu Zombies arrivera lors de la sortie de la première saison le 10 décembre. L’annonce officielle confirme que «de nouveaux modes Zombies» seront introduits, mais on ne sait pas ce que cela comprendra.

Les joueurs peuvent s’attendre à ce que quelques cartes Zombies supplémentaires soient publiées à l’avenir, bien qu’aucune information officielle n’ait été publiée. Il est préférable de profiter de Die Maschine en attendant et de préparer vos compétences pour les futures cartes.