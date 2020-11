Nexstar met en garde contre une panne de réseau Dish Network à l’approche de la date limite du contrat

Une date limite de contrat entre Dish Network et Nexstar Media Group approche ce mercredi, et Nexstar avertit que des millions d’abonnés pourraient perdre l’accès à la programmation, y compris les jeux de la NFL et les nouvelles locales si un accord n’est pas respecté.

Nexstar est propriétaire du réseau câblé WGN America avec des dizaines de réseaux de télévision locaux et est également un partenaire de diffusion majeur pour CBS, NBC, ABC et Fox. L’entreprise négocie avec Dish un nouveau contrat pour remplacer celui signé en 2016.

«Depuis juillet, Nexstar négocie sans relâche et de bonne foi dans le but de conclure un contrat pluriannuel mutuellement acceptable avec Dish, offrant à Dish les mêmes tarifs du marché équitables qu’il offrait à d’autres grands partenaires de distribution avec lesquels elle a conclu des négociations fructueuses en 2019. et 2020 », a déclaré Nexstar dans un communiqué de presse aujourd’hui.

«Malgré un chiffre d’affaires de près de 11 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année et la réalisation d’une acquisition d’un milliard de dollars et plus d’une société de services sans fil, Dish a proposé des tarifs qui diminuent considérablement et, en plus de risquer la suppression des stations de diffusion locales de Nexstar , menace également de supprimer le réseau câblé de Nexstar, WGN America, de son système. »

Dish est connu pour des négociations difficiles avec les réseaux sur des accords de distribution, abandonnant HBO et les réseaux appartenant à Sinclair après des négociations bloquées avec ces entreprises, tandis que d’autres réseaux comme Univision ont été rétablis après des mois de retards. Dish dit que Nexstar «essaie de renforcer les entreprises comme Dish pour payer des tarifs scandaleux et imposer des augmentations sans précédent aux clients» et «essayer d’utiliser son pouvoir de marché pour exiger des hausses de taux déraisonnables tout en utilisant intentionnellement des millions d’Américains comme pions dans leurs négociations. «

La date limite pour un nouveau contrat est 20 h HE le mercredi 2 décembre.