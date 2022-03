C’est officiel, Call of Duty Warzone bientôt dispo sur mobile

Activision a officiellement confirmé qu’elle travaillait sur Call of Duty : Warzone Mobile. La bataille royale free-to-play est devenue incroyablement populaire depuis son lancement en mars 2020, près de six mois après la sortie de Call of Duty : Modern Warfare.

Il est intéressant de noter que le développeur initial du jeu, Infinity Ward, a confirmé que COD : Warzone 2 est déjà en préparation, aux côtés de Call of Duty : Modern Warfare II, tous deux construits sur un tout nouveau moteur.

La franchise Call of Duty a trouvé un succès assez massif sur mobile, avec la sortie de Call of Duty : Mobile en octobre 2019. En plus de recevoir des critiques généralement favorables de la part des critiques et des joueurs, le titre mobile free-to-play, qui est actuellement disponible sur Android et iOS, a été le plus grand lancement de jeu mobile de l’histoire, atteignant 148 millions de téléchargements et générant près de 54 millions de dollars US de revenus au cours de son premier mois de disponibilité.

Ce succès s’est encore amplifié puisque Call of Duty : Mobile aurait rapporté au développeur TiMi Games 10 milliards de dollars de revenus en 2020, faisant de lui le studio de développement le plus rentable au monde pour cette année.

Dans un nouveau billet de blog, Activision a annoncé qu’elle allait porter Call of Duty : Warzone sur les plateformes mobiles et qu’elle cherchait à embaucher davantage de personnes pour rejoindre les différentes équipes de développement du jeu. Selon Activision, Call of Duty : Warzone Mobile est construit nativement pour la plateforme et la société cherche à pourvoir des postes dans les domaines de l’ingénierie, de la production, du design, du marketing et plus encore, dans plusieurs de ses studios internes tels que Digital Legends, Solid State Studios, Beenox et Demonware.

We are building Call of Duty® Warzone™ for mobile! Apply today for exciting roles across the development and publishing teams! More Information Here: https://t.co/3C39S1ITeI pic.twitter.com/J0rOw5W7eO — Activision (@Activision) March 10, 2022

En dehors de cette annonce et de l’appel à rejoindre ses équipes de développement, Activision n’a pas révélé d’autres détails sur la version mobile de son titre de bataille royale Call of Duty.

Activision a commencé à faire allusion au développement d’un nouveau jeu Call of Duty pour les plateformes mobiles l’année dernière, lorsqu’elle a créé un nouveau studio dédié à la création de jeux mobiles. Le nouveau studio d’Activision pour les jeux mobiles COD, qui s’appelait alors Activision Mobile, a finalement été confirmé comme étant Solid State Studios, qui semble maintenant diriger le développement de Call of Duty : Warzone Mobile.

Étant donné que la société commence à peine à embaucher des personnes pour travailler sur le jeu, il faudra peut-être attendre un certain temps avant que Call of Duty : Warzone Mobile ne sorte. En attendant, les fans de Call of Duty peuvent découvrir Warzone sur PC ou console ou essayer la série sur mobile avec Call of Duty : Mobile.