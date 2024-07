GTA 6 dévoile un teaser explosif : Découvrez l’indice caché qui enflamme Twitter !

D’après ce que les fans ont pu glaner jusqu’à présent, l’action de GTA 6 se déroulera dans une région inspirée de la Floride et s’inspirera de l’histoire de Bonnie et Clyde . Pour la première fois dans l’histoire de la série, le jeu mettra en scène une protagoniste féminine, Lucia. Ces détails, bien que limités, ont été largement diffusés et analysés depuis la diffusion du premier trailer.

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.