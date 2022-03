Gran Turismo 7 : comment gagner rapidement des crédits ?

Les crédits sont utilisés pour la plupart des fonctions de Gran Turismo 7, comme le réglage d’un véhicule, l’achat de nouvelles voitures et d’options cosmétiques. Gagner suffisamment de crédits pour avoir les voitures, les spécifications et les cosmétiques que les joueurs désirent peut prendre beaucoup de temps ou coûter cher selon la façon dont ils sont obtenus. Cependant, il existe dans Gran Turismo 7 quelques moyens de gagner des crédits rapidement et en grande quantité.

Certains véhicules de Gran Turismo 7 peuvent coûter des millions de crédits rien que pour la voiture de base, et il faut parfois des heures pour en gagner suffisamment pour se les offrir. Pour les joueurs qui ne veulent pas s’acharner à gagner des crédits, Gran Turismo 7 propose des microtransactions. Cependant, elles sont inutilement coûteuses, certaines voitures pouvant coûter 40 € rien qu’à l’achat, et encore plus pour les régler. À la place, les joueurs peuvent utiliser les méthodes les plus efficaces pour gagner des crédits dans Gran Turismo 7 afin d’obtenir les voitures et les spécifications qu’ils souhaitent.

En terminant plusieurs fois certaines courses, les joueurs peuvent gagner rapidement beaucoup de crédits, surtout s’ils obtiennent le bonus de course propre. Les courses propres sont des parcours effectués sans heurter de murs ou d’autres véhicules. Avec un peu de pratique, le bonus de course propre devrait être facile à obtenir, et faire la même course plusieurs fois permettra d’apprendre plus facilement les meilleures méthodes pour une course propre. Il existe également d’autres moyens d’obtenir rapidement des crédits dans Gran Turismo 7, notamment les tickets de roulette et les défis de licence.

Terminer le centre de licence dans Gran Turismo 7

Le centre de licences de Gran Turismo 7 comporte cinq licences avec 10 défis chacune qui enseignent aux joueurs les meilleurs principes de conduite. Bien que gagner de l’or dans chaque défi du centre de licences ne rapporte pas une tonne de crédits, les cours durent généralement moins de 30 secondes, il est donc facile d’en terminer un grand nombre rapidement. Les licences de Gran Turismo® 7 sont nécessaires pour progresser dans la campagne, donc les débloquer ouvre de nouvelles options pour les joueurs afin de gagner des crédits. Terminer les stages peut également aider les joueurs à améliorer leurs compétences de conduite et à gagner plus facilement des courses aux gains plus élevés. De plus, de nouveaux véhicules sont débloqués en gagnant des licences et en obtenant de l’or sur chaque circuit, et les voitures de récompense peuvent aider les joueurs à gagner des courses plus difficiles.

Comment gagner les tickets de roulette de Gran Turismo 7 ?

Les tickets de roulette s’obtiennent dans Gran Turismo 7 en effectuant l’entraînement quotidien et en terminant les livres de menus. Les joueurs peuvent recevoir des tickets de roulette à une, deux et trois étoiles, et chaque niveau récompense les joueurs avec un plus grand nombre de crédits. Les tickets de roulette peuvent également récompenser de nouvelles voitures et pièces de tuning de Gran Turismo 7. Les prix de valeur inclus dans les récompenses des tickets de roulette peuvent aider les joueurs à gagner des crédits, mais ils peuvent aussi remplacer la monnaie. Au lieu de dépenser des crédits pour des pièces de tuning, les joueurs peuvent les gagner avec les tickets de roulette, puis ils peuvent économiser ou utiliser leurs crédits pour d’autres articles ou voitures.

Se oncentrer sur les courses qui rapportent gros dans Gran Turismo 7

Toutes les courses de Gran Turismo 7 n’offrent pas le même nombre de crédits, donc se concentrer sur les courses à gros gains une fois qu’elles sont débloquées est un moyen facile de gagner beaucoup de crédits. Par exemple, les circuits GT Cup Gr.4 et Sardegna Windmills de Gran Turismo 7 rapportent tous deux 97 500 crédits pour avoir gagné la course et obtenu le bonus de course propre. Une fois ces deux courses débloquées, les joueurs peuvent rapidement gagner des crédits, en gagnant 97 500 crédits toutes les quatre à sept minutes selon le circuit sur lequel ils se concentrent. Si gagner beaucoup de crédits peut prendre du temps, ces méthodes sont généralement plus rapides et plus efficaces que les autres dans Gran Turismo 7.

Gran Turismo 7 est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5.