Le Dolby Atmos devient tendance et va faire parler de lui dans la musique

Dolby Atmos représente une révolution dans le domaine audio, offrant une expérience immersive qui redéfinit notre interaction avec le son. Alors que le contenu compatible Atmos devient de plus en plus disponible et que les équipements nécessaires deviennent plus abordables, plonger dans une expérience audio révolutionnaire est désormais à la portée de tous. Le futur du divertissement sonore promet d’être riche en innovations continues qui transformeront notre manière de percevoir le monde sonore autour de nous.

Le système Dolby Atmos gère jusqu’à 128 pistes audio simultanément et peut attribuer plus de 100 objets sonores dans l’espace, offrant une précision et une flexibilité inégalées pour le placement audio. Cette capacité permet aux concepteurs sonores de créer des environnements sonores complexes où le son enveloppe totalement l’auditeur, que ce soit au cinéma avec des équipements spécialisés ou chez soi grâce à des technologies de simulation sophistiquées. Pour enregistrer sur ce format, il est important de trouver un studio Dolby Atmos .

