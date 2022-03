Retour à Poudlard : quels sont les acteurs Harry Potter absents de la réunion anniversaire ?

Plusieurs des principaux acteurs de Harry Potter manquent à l’appel lors du 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard diffusé ce soir sur TF1. Pour célébrer le 20e anniversaire de la sortie de Harry Potter à l’école des sorciers, Warner Bros. et HBO Max se sont assurés de célébrer la franchise avec style.

Ils ont notamment réuni les stars de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, pour discuter de l’héritage de la franchise. L’émission spéciale de retrouvailles a fait revenir de nombreux autres vétérans de la franchise, mais tout le monde ne pouvait pas être présent.

Pendant toute la durée de la franchise Harry Potter, qui comptait à l’origine huit films, les films ont été remplis de personnages et d’acteurs de premier plan. Le Retour à Poudlard a réussi à faire revenir certains des plus grands personnages qui figuraient aux côtés de Harry Potter, Hermoine Granger et Ron Weasley.

La liste des acteurs confirmés pour cette réunion spéciale comprend Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Tom Felton (Draco Malfoy), Ralph Fiennes (Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Matthew Lewis (Neville Longbottom), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Alfred Enoch (Dean Thomas), Ian Hart (Professeur Quirrell), Mark Williams (Arthur Weasley), et James et Oliver Phelps (Fred et George Weasley).

Pour diverses raisons, toutes les personnalités associées à la franchise Harry Potter ne sont pas revenues pour Retour à Poudlard. La créatrice de la série, J.K. Rowling, a décliné l’invitation qui lui avait été faite de venir, tandis que d’autres acteurs principaux, comme Alan Rickman et Richard Griffiths, sont décédés il y a plusieurs années. Pourtant, plusieurs acteurs ayant joué des rôles majeurs dans les films Harry Potter ne sont pas présents dans Retour à Poudlard. Voici les principaux acteurs qui manquent à l’appel.

Maggie Smith (Minerva McGonagall)

Maggie Smith n’est pas revenue pour Harry Potter : Retour à Poudlard. Elle a joué le rôle du professeur Minerva McGonagall dans les huit films Harry Potter, ce qui fait que son absence de la spéciale de retrouvailles est l’une des plus notables. Minerva McGonagall a gravi tous les échelons de l’école de sorcellerie pendant la période d’exploitation de Harry Potter. Elle était professeur de transfiguration et directrice de la maison Gryffondor jusqu’au premier film Harry Potter. Elle est ensuite devenue directrice de Poudlard après la défaite de Voldemort lors de la deuxième guerre des sorciers, montrant qu’elle était l’une des sorcières les plus redoutables du monde de Harry Potter.

Michael Gambon (Albus Dumbledore)

Michael Gambon a joué le rôle d’Albus Dumbledore dans six des films originaux de Harry Potter. Il a repris le rôle dans Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban après la mort de Richard Harris, l’acteur original de Dumbledore. Le rôle de Gambon en tant que directeur de Poudlard et détenteur de la baguette magique a permis au personnage de prendre une place plus importante dans la franchise. Albus a guidé Harry tout au long de son parcours de jeune sorcier jusqu’à ce que Rogue le tue afin de maintenir la ruse pour protéger Harry.

Julie Walters (Molly Weasley)

Julie Walters n’est pas revenue pour la réunion spéciale Harry Potter afin de se remémorer son rôle de Molly Weasley. Son absence est très remarquée, car tous les autres membres de la famille Weasley sont présents. À l’origine, Walters a joué le rôle de Molly Weasley dans sept des huit premiers films Harry Potter, Harry Potter et la Coupe de feu l’ayant laissée de côté. L’attitude affable et bienveillante de Molly Weasley cachait sa férocité intérieure. Elle a fini par devenir membre de l’Ordre du Phénix et a tué Bellatrix Lestrange pendant la deuxième guerre des sorciers.

David Thewlis (Remus Lupin)

David Thewlis est également absent de Harry Potter : Retour à Poudlard. Il a joué le rôle de Remus Lupin, un puissant sorcier et loup-garou, dans cinq épisodes de la franchise. Thewlis a rejoint la série dans Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban et a fait sa dernière apparition dans Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 2. Remus a été tué par Antonin Dolohov lors de la bataille de Poudlard. Avant sa mort, il était un ami proche des parents de Harry et enseignait à Poudlard.

Jim Broadbent (Horace Slughorn)

La distribution spéciale des retrouvailles de Harry Potter ne comprenait pas non plus Jim Broadbent. L’acteur accompli a joué le rôle du professeur Horace Slughorn dans deux épisodes. Broadbent a rejoint la série avec Harry Potter et le Prince de sang-mêlé et n’est revenu que pour Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 2. Le rôle de Slughorn dans la série tourne autour de Voldemort, car c’est lui qui a parlé des Horcruxes à Tom Riddle. Il a participé à la bataille finale contre Voldemort, se retournant contre lui, et s’est retiré une seconde fois de l’enseignement par la suite.

Brendan Gleeson (Alastor Maugrey)

Brendan Gleeson n’a pas non plus été retenu pour apparaître dans Retour à Poudlard. Il a rejoint la franchise en incarnant Alastor « Fol-Oeil » Maugrey dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Il est revenu pour Harry Potter et l’Ordre du Phénix et Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 1. Dans ce rôle, Maugrey est devenu l’un des professeurs de défense contre les arts sombres de Poudlard, avant de rejoindre le deuxième Ordre du Phénix. Il est ensuite mort lorsque les Mangemorts de Voldemort ont attaqué Harry et les Dursley.

Harry Melling (Dudley Dursley)

Harry Melling a joué le rôle du cousin de Harry Potter, Dudley Dursley, tout au long de la franchise, apparaissant dans cinq des huit films. Melling n’a pas participé à Harry Potter et la Coupe de Feu, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, et Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 2. Bien que Dudley ait souvent malmené Harry lorsqu’ils étaient plus jeunes, il a fini par mieux le traiter après que Harry l’ait sauvé des Détraqueurs.

Devon Murray (Seamus Finnigan)

Devon Murray est un autre acteur absent de la réunion spéciale Retour à Poudlard de Harry Potter. Il est apparu dans les huit films originaux dans le rôle de Seamus Finnigan, qui est devenu un ami secondaire de Harry et un membre de la Maison Gryffondor. Seamus a participé à la bataille de Poudlard dans Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 2 et a survécu à la bataille généralisée. Murray est l’un des rares acteurs à avoir joué dans les huit films et à ne pas être présent lors de la sortie du spécial de retrouvailles HBO Max.

Josh Herdman (Gregory Goyle)

Josh Herdman est également apparu dans les huit films Harry Potter, mais a été écarté de Harry Potter : Retour à Poudlard. Il a joué le rôle de Gregory Goyle, un Serpentard et fils d’un Mangemort, tout au long de la série. Goyle a participé à la bataille de Poudlard aux côtés de son meilleur ami Draco Malefoy, et il a été sauvé par Ron et Hermione après leur bataille.

Warwick Davis (Filius Flitwick)

Warwick Davis ne fait pas non plus partie de la distribution de l’émission spéciale Harry Potter, ce qui est surprenant étant donné qu’il a joué plusieurs rôles dans les huit films originaux. Il a joué le rôle de Griphook le gobelin dans Harry Potter à l’école des sorciers et dans le film final en deux parties. Il était également le professeur de charme de Poudlard, Filius Flitwick, dans tous les films sauf Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 1, ainsi que le chef de la maison Ravenclaw.

Fiona Shaw (Petunia Dursley)

Fiona Shaw est également absente de Harry Potter : Retour à Poudlard. L’actrice nommée à plusieurs reprises aux Emmy Awards a joué le rôle de Petunia Dursley dans la franchise et est apparue dans cinq des huit films. Son rôle de tante Pétunia a débuté dans Harry Potter et l’école des sorciers, où elle traitait mal Harry. Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 1 a marqué sa dernière apparition alors qu’elle et sa famille se sont mises à l’abri pour se cacher de Voldemort.

Pour rappel Harry Potter : Retour à Poudlard est diffusé ce vendredi 11 mars 2022 à 21h10 sur TF1. Le documentaire est également disponible en streaming sur Salto.