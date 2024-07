Ubisoft lance le tournage et transforme ce jeu légendaire en blockbuster cinématographique !

La sélection des acteurs pour le film a été une étape cruciale, et c’est Tom Blyth, étoile montante d’Hollywood, et Sophie Wilde, talentueuse actrice en pleine ascension, qui ont été choisis pour porter le film. Leurs performances sont attendues avec impatience, tant elles promettent de donner vie avec intensité et authenticité aux personnages complexes de cet univers riche.

Le chemin vers la production du film « Watch Dogs » n’a pas été sans embûches. Initialement révélé au monde lors de l’E3 de 2012, le jeu avait rapidement captivé l’attention pour son concept innovant et sa critique poignante de la surveillance de masse. Peu après, des murmures sur une possible adaptation cinématographique avaient commencé à circuler. Cependant, ce n’est qu’en 2016 que l’annonce officielle a été faite, marquant le début d’une longue période de développement ponctuée de défis et de retards.

