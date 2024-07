Scandale Ubisoft au Japon : un manque de respect total dans ce jeu vidéo très attendu fait polémique

La dernière création d’Ubisoft, Assassin’s Creed Shadows, déclenche une polémique sans précédent. Une pétition lancée par des joueurs japonais accumule des dizaines de milliers de signatures, exigeant l’annulation du jeu pour manque de respect historique et culturel.

Tempête sur Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows, la dernière création d’Ubisoft, est au cœur d’une controverse qui pourrait redéfinir les frontières entre création artistique et respect historique et culturel. Alors que le jeu devrait être un succès, une vague de mécontentement grandit, notamment au Japon, où une pétition exigeant son annulation a déjà réuni des dizaines de milliers de signatures.

Un personnage qui divise

Le cœur du débat est centré sur le personnage de Yasuke, un samouraï noir, qui selon certains, ne respecterait pas l’authenticité historique et culturelle japonaise. En effet, l’inclusion de ce personnage dans le jeu a soulevé des critiques sur les libertés prises par Ubisoft avec l’histoire japonaise. Malgré la nature fictive du jeu, qui a toujours pris des libertés avec l’histoire, cette décision a été perçue par une partie du public comme un manque de respect.

La pétition qui monte

La pétition, lancée sur Change.org, ne tarde pas à gagner en popularité, soulignant une insatisfaction quant à la représentation des samouraïs. Les initiateurs de la pétition accusent Ubisoft de révisionnisme historique en introduisant des personnages qui ne correspondent pas à la réalité historique du Japon féodal, ce qui, selon eux, pourrait fausser la perception de leur culture.

La réponse d’Ubisoft

Jusqu’à présent, Ubisoft n’a pas répondu officiellement aux accusations. Historiquement, l’éditeur a toujours maintenu que la série Assassin’s Creed était une interprétation artistique de l’histoire et non un documentaire historique. Cependant, la pression continue de monter avec l’approche de la date de lancement prévue.

Les enjeux culturels et commerciaux

Ce débat soulève des questions plus larges sur la responsabilité des créateurs de jeux vidéo en matière de représentation culturelle. Dans un monde de plus en plus connecté, où les produits culturels traversent les frontières, quelle est la limite entre l’adaptation artistique et le respect des cultures ?

Les précédents dans la série

Ce n’est pas la première fois qu’Ubisoft est confronté à de telles critiques. La série a déjà été critiquée par le passé pour sa représentation de différentes époques et figures historiques. Cependant, la réaction à Assassin’s Creed Shadows est particulièrement virulente, peut-être en raison du contexte socioculturel actuel plus sensible.

L’impact potentiel sur la sortie du jeu

Bien que les chances que le jeu soit annulé soient minces, cette controverse pourrait avoir un impact sur sa réception et ses ventes, particulièrement au Japon. Ubisoft pourrait être contraint de revoir sa stratégie de communication ou même certains aspects du jeu pour apaiser les tensions.

Une affaire à suivre

Les prochains mois seront cruciaux pour Ubisoft et pour l’avenir de la franchise Assassin’s Creed. La manière dont l’entreprise gérera cette crise pourrait bien redéfinir ses relations avec un public de plus en plus attentif et exigeant.

