Obtenez un Roku Express pour 24,99 $ et plus d’offres Roku Black Friday anticipées

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel appareil de streaming, vous connaissez probablement déjà la plupart des grands noms du jeu. Il y a Amazon Fire TV, Nvidia Shield, etc., mais il existe également de nombreuses options de Roku. Il existe des offres décentes pour le début du Black Friday sur les produits Roku. Nous avons sélectionné les meilleures offres Roku bon marché que nous pouvions trouver.

Roku est une excellente option pour les coupe-câbles, avec de nombreux appareils à différents prix et des centaines d’applications pour accéder à votre contenu préféré. Roku fonctionne même avec Disney Plus maintenant pour tous vos besoins de streaming Star Wars. Nous avons rassemblé certaines des meilleures options de plug-ins ainsi que des téléviseurs intelligents au cas où vous souhaiteriez encore plus mettre à niveau.

Meilleures offres Roku pas chères

Roku Express HD Première de Roku Premiere Plus Roku Streaming Stick Plus Roku Ultra avec casque JBL Téléviseur intelligent TCL 4K Roku de 43 pouces Téléviseur intelligent Roku QLED 4K 65 pouces TCL

Ironiquement, la plupart de ces offres proviennent d’Amazon – la maison de Fire TV – mais cela signifie également qu’elles ont tendance à changer fréquemment. Nous ferons de notre mieux pour garder la liste à jour avec de nouvelles économies.

1. Roku Express HD

Le point de départ le plus simple et le plus abordable est le Roku Express HD. Tout ce que vous avez à faire pour commencer est de le brancher sur un câble HDMI et de vous connecter à Internet, puis de diffuser au contenu de votre cœur. Roku Express HD offre une qualité d’image jusqu’à 1080p, bien qu’il n’ait pas la même télécommande vocale que certaines des options les plus chères.

Le Roku Express HD est réduit avant le Black Friday. Les prix les moins chers du début du Black Friday que nous avons pu trouver sont ci-dessous.

Roku Express HD Le Roku Express est facile à utiliser avec une configuration simple, vous permettant de diffuser gratuitement la télévision, les actualités en direct, les sports, la musique, les films et plus encore.

2. Roku Premiere

Le Roku Premiere est très facile à configurer et prend en charge un contenu de meilleure qualité que le Roku Express. Là où l’Express ne prend en charge que le contenu 1080p, la Premiere diffuse jusqu’à 4K UHD à 60 ips avec HDR10 et HLG. Vous pouvez toujours accéder au catalogue complet d’applications et de fonctionnalités, mais Premiere ne prend pas non plus en charge une télécommande vocale.

3. Roku Premiere Plus

Nous avons déjà mentionné la télécommande vocale à deux reprises et c’est le Roku Premiere Plus qui entre en jeu. Si vous ne voulez vraiment pas utiliser de boutons pour parcourir votre contenu, utilisez des commandes vocales simples pour trouver toutes vos émissions préférées. Autre que la télécommande vocale, la Premiere Plus est généralement la même que la Premiere en termes de qualité de streaming.

96 $ .90 Roku Premiere Plus sauvegarder 13 $ .09 Achetez-le maintenant

4. Roku Streaming Stick Plus

Le Roku Streaming Stick Plus a la plus longue portée de tous les appareils Roku grâce à son puissant récepteur sans fil. Cela signifie que vous pouvez facilement transmettre des commandes vocales et choisir des émissions de l’autre côté de la pièce. La configuration est aussi simple que toujours – juste deux étapes simples. Nous avons en fait examiné le Streaming Stick Plus, alors découvrez-en plus ici si vous êtes toujours indécis.

48 $ .00 Roku Streaming Stick Plus sauvegarder 11 $ .99 Achetez-le maintenant

5. Roku Ultra avec écouteurs JBL

Le Roku Ultra est le plus grand et le plus puissant appareil de streaming de la famille. Pour rendre le Roku Ultra encore meilleur, il est livré avec une paire d’écouteurs JBL haut de gamme pour une écoute privée via la télécommande vocale. Il dispose également d’un câble Ethernet pour le streaming filaire et d’une connexion Internet.

89 $ .99 Roku Ultra avec écouteurs JBL sauvegarder 10 $ .00 Achetez-le maintenant

6. Téléviseur intelligent Roku 4K TCL de 43 pouces

Le téléviseur intelligent TCL 4K Roku de 43 pouces combine les meilleures parties d’un appareil Roku avec un téléviseur intelligent pour une configuration facile et un streaming de haute qualité. Vous pouvez diffuser en résolution 4K avec HDR10 et ajouter d’autres périphériques avec trois ports HDMI. La télécommande incluse conserve la simplicité des appareils Roku avec seulement 20 boutons et commande vocale.

229 $ .99 Téléviseur intelligent TCL 4K Roku de 43 pouces sauvegarder 100 $ .00 Achetez-le maintenant

7. Téléviseur intelligent Roku QLED 4K 65 pouces TCL

La dernière offre de la liste n’est peut-être pas exactement une offre Roku bon marché, mais les téléviseurs intelligents QLED de 65 pouces sont rarement bon marché. TCL a augmenté l’écran à 65 pouces, ajouté un écran QLED et conservé la résolution 4K pour faire passer son Roku Smart TV au niveau supérieur. Le téléviseur de la série 6 utilise Dolby Vision, HDR10, la technologie CCZ et une couleur large pour un plaisir de visionnement maximal.