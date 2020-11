Un film de comédie sur la pandémie de Judd Apatow arrive sur Netflix – / Film

Les États-Unis sont au milieu d’une troisième vague massive de la pandémie de coronavirus alors que la saison des vacances commence à s’intensifier, et même avec des développements récents prometteurs sur les vaccins potentiels, une chose reste certaine: COVID sera avec nous pendant un certain temps plus longtemps encore. Non seulement dans notre vie de tous les jours, mais aussi dans les films que nous consommons.

Exemple concret: un nouveau rapport dit que Judd Apatow (La Vierge de 40 ans) a trouvé son prochain projet de réalisation, et ce sera un film de comédie se déroulant pendant la pandémie. Il le fait à Netflix, qui est la première fois qu’il réalisera un film pour cette plateforme de streaming. Obtenez plus de détails ci-dessous.



Selon Deadline, Apatow produira et réalisera une comédie sans titre se déroulant pendant la pandémie, qui «suit un groupe d’acteurs et d’actrices coincés dans une bulle pandémique dans un hôtel tentant de terminer un film». Aucune décision de casting n’a encore été prise, mais le rapport indique que des réunions auront lieu dans les semaines à venir et «les initiés disent que la quantité de pièces juteuses pourrait conduire à un ensemble all-star qui pourrait rivaliser. Couteaux sortis et L’artiste désastre. »

En plus de diriger et de produire, Apatow va également écrire le scénario aux côtés de Pam Brady (South Park: plus grand, plus long et non coupé, Team America: Police mondiale, Tige chaud). Barry Mendel servira de producteur exécutif. Il a déjà produit des films comme Le sixième sens, Rushmore, et Sérénité, et il a produit chacun des efforts de réalisateur d’Apatow depuis 2009 Gens drole.

Apatow et Brady ont travaillé avec Netflix dans le passé. Apatow a co-créé et produit la série dramatique romantique Amour, tandis que Brady a créé et produit la série comique surréaliste Maria Bamford Dame Dynamite. Mais c’est encore un autre «avantage» notable pour Netflix, qui a toujours été excellent pour attirer les meilleurs talents pour créer des films pour sa liste de diffusion en continu.

Apatow a déjà réalisé ses films chez Universal, y compris cette année Le roi de Staten Island, qui a fini par être transmis directement à PVOD en raison de la pandémie. Apparemment, le passage d’Apatow à Netflix pour cette comédie pandémique sans titre ne présage pas nécessairement la destruction de sa relation avec Universal; Deadline dit que Netflix avait assez d’argent et de flexibilité pour être en mesure de financer rapidement le projet alors qu’Universal essaie toujours de comprendre sa prochaine liste.

