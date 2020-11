Nouvelles et rumeurs: Mats Hummels raconte une anecdote bizarre de remise en jeu

Le chef de la défense du BVB Mats Hummels a donné une anecdote étrange. Avant ses débuts en Bundesliga, le jeune du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko doit quitter le pensionnat BVB. Jadon Sancho parle de sa crise de forme actuelle. Ici vous pouvez trouver toutes les nouvelles et rumeurs sur BVB.

BVB, Hummels: Cinq fausses touches en un seul match

Le chef de la défense du Borussia Dortmund, Mats Hummels, a dans la série de vidéos publiée par lui et Thomas Müller sur YouTube ThoMats déclare qu’il a eu des problèmes avec l’exécution correcte des remises en jeu dans sa jeunesse au Bayern Munich.

« J’ai joué comme arrière droit pour la première fois dans la première moitié de la saison des moins de 17 ans et j’ai effectué cinq faux lancers en un seul match », a déclaré Hummels, qui a joué dans de nombreuses équipes de jeunes des champions du record d’Allemagne avant de rejoindre BVB en 2009.

« Je ne me suis jamais lancé avant ce match de ma vie et je ne savais pas comment le faire. » Par conséquent, il a fait une erreur cinq fois sur la ligne de touche dans le match contre les Stuttgarter Kickers.

Dans la série vidéo ThoMats Les anciens collègues du Bayern et de l’équipe nationale Hummels et Müller se battent dans différents sports. L’anecdote de la remise en jeu a été suivie d’un lancer du javelot, commandé par le champion olympique Thomas Röhler.

BVB-News: Moukoko doit quitter l’internat

Youssoufa Moukoko, jeune talent dans la tempête du Borussia Dortmund, doit apparemment quitter le pensionnat des noirs et jaunes un jour après ses 16 ans avant un éventuel début de Bundesliga face au Hertha BSC. Comme Sport1 rapporté, le contexte de la mesure dans ce cas est les conséquences de la pandémie de coronavirus.

Selon cela, les jeunes joueurs du BVB, contrairement aux professionnels, ne sont pas régulièrement testés pour le virus, donc le risque d’infection est trop grand pour Moukoko, qui pourrait propager le virus parmi les stars du BVB en raison de sa participation à la formation de l’équipe professionnelle. Cliquez ici pour les nouvelles détaillées.

BVB star Sancho: La crise de la forme n’a rien à voir avec les rumeurs de United

Le joueur offensif du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, a démenti les hypothèses selon lesquelles sa crise de forme actuelle pourrait avoir quelque chose à voir avec les rumeurs de changement de longue date de l’été. « Non, je ne pense pas », a déclaré Sancho interrogé sur les rumeurs de transfert à son sujet et à Manchester United dans une interview avec ITV Sport.

« Chaque joueur a une petite brèche dans sa carrière. J’ai l’impression de vivre quelque chose comme ça en ce moment », a poursuivi le joueur de 20 ans: « L’important est de le combattre. Heureusement, j’ai des entraîneurs, qui me font confiance et me soutiennent. «

Sancho n’a aucun but en cette saison de Bundesliga et a récemment été critiqué pour ses apparitions offensives souvent pâles. Le directeur sportif Michael Zorc a ensuite pris l’international anglais sous protection: « Pour le moment, il manque cette légèreté naturelle. Bien sûr, on lui parle aussi, mais on ne peut pas parler de légèreté. »

