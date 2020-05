Nouvelle affiche Thor: Ragnarok de Dániel Taylor en vente chez Mondo demain

Thor: Ragnarok recevra demain une nouvelle affiche de Mondo. L’affiche par artiste Dániel Taylor comporte le dieu du tonnerre debout sur le manche de son fidèle marteau Mjolnir, qui est gonflé en taille pour représenter le fardeau qu’il porte en le maniant. Il s’agit d’une affiche très frappante qui ne manquera pas de se vendre rapidement. La taille de l’édition pour celui-ci n’est que de 170, et elle coûtera 55 $ et sera expédiée en juillet. le Thor: Ragnarok affiche sera disponible sur le mini-site The Drop de Mondo demain à midi EST. Consultez l’affiche ci-dessous.

« Le THOR: RAGNAROK de Taika Waititi est l’un des meilleurs que le MCU ait à offrir. l’histoire de la bande dessinée « Planet Hulk » – tout en conservant la voix et la marque d’humour de Taika. Bien que le film joue souvent comme une comédie, il y a aussi une tonne de tragédie et de chagrin enraciné dans sa surface, et c’est une version de ce film que nous étions vraiment ravis de voir Dániel Taylor explorer avec son affiche, en vente demain via The Drop. «

Comme pour toutes les gouttes Mondo, celle-ci ira certainement rapidement. Encore plus rapide que d’habitude quand il s’agit du MCU. Thor: Ragnarok grimpe rapidement dans les rangs comme l’un des films les plus aimés de Marvel Studios, un témoignage du travail Taika Waititi a fait avec le film. Il n’avait pas peur de devenir bizarre, et tout comme Kirby avec celui-là, et heureusement, le studio se dirigea vers lui. À certains égards, il peut être le film Marvel ultime. Si cette affiche vous intéresse, assurez-vous que vous êtes prêt à partir quand elle sera diffusée sur The Drop de Mondo demain.

Le post New Thor: Ragnarok Poster de Dániel Taylor en vente chez Mondo Tomorrow est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

