Les prix des voitures et des vélos devraient augmenter de 2 à 5% pour se remettre de Lockown

Alors que les fabricants de voitures et de vélos reprennent leurs activités, vous pouvez vous attendre à ce qu’une hausse des prix de 2 à 5% soit effective dès le mois prochain pour couvrir les pertes dues au verrouillage. Certains fabricants ont déjà annoncé leurs hausses de prix.

L’industrie automobile indienne a enregistré des ventes nulles pour la première fois en avril 2020. Un tel événement sans précédent aura certainement des effets profonds sur l’industrie. Avec plusieurs assouplissements des règles de verrouillage maintenant, la plupart des fabricants ont repris leurs activités dans les usines, les concessionnaires et les centres de service. Nous avons déjà vu quelques nouveaux lancements ce mois-ci comme les BS6 Nissan Kicks et la Renault Triber AMT et alors que les constructeurs automobiles sont sur la voie de la reprise, il reste encore beaucoup de temps avant que le nombre de ventes ne revienne où il était. Tout cela a finalement un effet inévitable sur les prix des voitures.

Entre autres, la crise des coronavirus a également retardé plusieurs lancements de nouveaux lancements de voitures sur notre marché. Malheureusement, la transition BS6 a eu lieu dans le cadre du verrouillage et de nombreux fabricants se sont retrouvés sans produits BS6 à partir d’avril 2020, ayant déjà abandonné les stocks BS4. Les calendriers de lancement étant de plus en plus retardés, certains fabricants connaîtront une lacune dans leur portefeuille de produits jusqu’à l’arrivée des nouvelles voitures. Certains autres tenteront de tirer parti de cette situation en apportant davantage de lancements.

Honda a hâte de lancer la ville de cinquième génération en Inde. De même, Hyundai a le tout nouveau i20 doublé et Nissan prévoit également de lancer le SUV compact Magnite en août, avant la saison des fêtes. Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une augmentation notable de la vente de voitures et de motos haut de gamme. Cependant, dans le scénario actuel, les gens pourraient préférer revenir à des véhicules plus axés sur le budget pour les besoins de transport, car beaucoup tenteront d’éviter la mobilité partagée pendant longtemps. Cela permet aux constructeurs automobiles de revoir leurs stratégies de lancement.

Selon plusieurs enquêtes, beaucoup de gens préféreront en fait acheter des véhicules privés après le verrouillage, car les déplacements deviendront très différents de ce que nous savons. On s’attend à une forte augmentation de la demande de véhicules particuliers. Cela laissera plusieurs constructeurs automobiles et motos en mesure d’augmenter les prix des voitures et des motos. Les constructeurs automobiles pourront ainsi répercuter la baisse massive des ventes aux clients avec au moins une hausse des prix de 2 à 5% et cela pourrait être effectif dès le mois prochain.

Cette année a déjà vu une série de hausses de prix avec les mises à jour BS6 pour presque tous les fabricants et maintenant, l’effet du verrouillage continuera de se faire sentir dans les mois à venir. Nous vous avons déjà signalé que plusieurs fabricants de motos comme Bajaj, Yamaha, Royal Enfield, KTM et même Husqvarna ont augmenté les prix de toutes leurs motos. Vous pouvez vous attendre à plus de suivre bientôt.