Blumhouse engage Issa Lopez pour réaliser le film d’horreur Our Lady Of Tears

Blumhouse a embauché un directeur Issa Lopez pour diriger une fonctionnalité intitulée Notre-Dame des larmes. Le film est une adaptation de l’article de Vox / Epic Magazine La hantise de Girlstown, qui se concentrait sur une « épidémie d’hystérie de masse aux racines surnaturelles dans un pensionnat catholique exclusivement féminin. En 2007, la Villa de las Niñas, située à la périphérie de Mexico, a recruté et isolé des filles socialement négligées provenant de familles vivant dans des conditions extrêmes la pauvreté et dans les régions reculées du Mexique. » Tête d’honneur Blumhouse Jason Blum produira le film. La nouvelle a été rapportée par The Hollywood Reporter.

« Au moment où j’ai lu l’article Epic, j’ai su que je voulais raconter cette histoire. J’ai moi-même fréquenté une école catholique à Mexico. J’ai grandi avec un régime régulier de visites et de miracles surnaturels, et des horreurs de la vie réelle que les jeunes les filles qui grandissent dans la pauvreté font face tous les jours au Mexique et dans le monde entier. Ayant la chance de raconter cette histoire avec Jason et son équipe à Blumhouse, producteurs de classiques de genre socialement incisifs comme Sortez, et de tant de véritables joyaux d’horreur, est un énorme privilège. Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par ce film « , a déclaré Lopez à propos du projet. »

Pour ceux qui n’ont pas vu celui de Lopez Les tigres n’ont pas peur, vous devriez le chercher. Après avoir regardé, vous saurez quel genre de réalisme et de fantaisie percutants elle peut habilement tisser ensemble pour créer une expérience cinématographique mémorable avec Notre-Dame des larmes. Blumhouse s’efforce de faire mieux quand il s’agit de faire entendre des voix de femmes derrière la caméra après que Jason Blum a été appelé à juste titre pour ses commentaires sur les réalisatrices l’année dernière, l’un des rares cas où quelqu’un a dit qu’ils feraient mieux et qu’ils l’ont fait. J’espère que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour celui-ci.

