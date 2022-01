Nouveau coup dur pour JK Rowling, auteur de la célèbre saga Harry Potter

Quatre jours après le début de l’année 2022, l’auteur de “Harry Potter”, J.K. Rowling, connaît déjà des débuts difficiles. La réputation de Rowling, autrefois excellente, est en chute libre depuis 2020, lorsque ses tweets sur les personnes transgenres ont provoqué un tollé.

Les ennuis ont commencé lorsque Rowling a partagé un article intitulé “Créer un monde post-COVID-19 plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles”, et a légendé le post : “‘Les personnes qui ont leurs règles’. Je suis sûre qu’il y avait autrefois un mot pour ces personnes. Que quelqu’un m’aide. Wumben ? Wimpund ? Woomud ?”

La transformation de Matthew Gray Gubler

Après avoir reçu de vives critiques pour ce tweet, JK Rowling a doublé la mise. “Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée”, a-t-elle écrit. “Je connais et j’aime les personnes transgenres, mais effacer le concept de sexe enlève à beaucoup la capacité de discuter utilement de leur vie. Ce n’est pas de la haine que de dire la vérité.”

Avant longtemps, les célébrités qui avaient travaillé avec Rowling dans le passé, y compris les stars de “Harry Potter” Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, se sont prononcées contre elle, en postant leurs propres déclarations de soutien à la communauté trans. JK Rowling a également été écartée de l’émission spéciale consacrée à la réunion pour les 20 ans d’Harry Potter en 2021, n’apparaissant que dans des séquences d’archives de 2019.

Aujourd’hui, un peu plus d’un an plus tard, Rowling est confrontée à un autre coup dur, car une école d’art au Royaume-Uni s’est également retournée contre elle.

Rowling pourrait avoir de nouveau des ennuis

La Boswells School – qui avait déjà utilisé le nom de J.K. Rowling pour l’un de ses groupes scolaires – a publié cette semaine un mémo sur sa décision de remplacer le nom de l’auteur par celui de Kelly Jones, une athlète olympique accomplie. “Le Boswells House System incarne un sens de la communauté, de l’amitié et de la compétition saine entre les élèves et le personnel”, peut-on lire dans le mémo.

“Suite à de nombreuses demandes de la part des étudiants et du personnel, nous réexaminons le nom de notre maison rouge ‘Rowling’, à la lumière des commentaires et des points de vue de J.K. Rowling sur les personnes transgenres. Son point de vue sur cette question ne correspond pas à la politique et aux convictions de notre école – un lieu où les gens sont libres d’être.”

Rowling n’a pas encore commenté la nouvelle, mais c’est peut-être parce qu’elle pourrait bientôt être confrontée à un scandale d’une autre sorte. Dans un récent épisode de son podcast “The Problem with Jon Stewart”, l’ancienne star du “Daily Show” a accusé Rowling d’antisémitisme à cause de sa représentation des gobelins qui dirigent la banque Gringotts dans la série “Harry Potter”. “C’est l’une de ces choses que j’ai vues à l’écran et je m’attendais à ce que la foule se dise ‘Holy s**t'”, a déclaré Stewart, suggérant que les lutins ont été stylisés pour ressembler à des caricatures stéréotypées de personnes juives.

Jusqu’à présent, JK Rowling a refusé de commenter cette dernière accusation. Il est probablement préférable de parler à un agent avant de répondre à Stewart par un tweet.