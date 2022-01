Peaky Blinders : découvrez la dernière bande-annonce obsédante de la saison 6

La dernière saison de Peaky Blinders est encore à venir, et les téléspectateurs de Netflix ont enfin pu apprécier la bande-annonce tant attendue de cet opus. La BBC a diffusé le trailer de la saison 6 de Peaky Blinders, qui montre le retour d’Alfie Solomons, le personnage de Tom Hardy, dans la sixième et dernière saison de la série.

La BBC a donné le coup d’envoi de 2022 en publiant une toute nouvelle bande-annonce pour la dernière saison de sa célèbre série télévisée Peaky Blinders. Le drame policier met en scène Cillian Murphy dans le rôle du protagoniste Thomas “Tommy” Shelby. Il est rejoint par une équipe de soutien comprenant Paul Anderson dans le rôle du frère aîné de Tommy, Arthur Shelby, et la regrettée Helen McRory dans le rôle de la tante de Tommy, Elizabeth “Polly” Shelby. De nombreux acteurs connus figurent également à divers moments des cinq premières saisons, notamment Sam Neill, Charlotte Riley, Annabelle Wallis, Adrien Brody, Sam Claflin, Aidan Gillen, Anya-Taylor Joy et Tom Hardy, pour n’en citer que quelques-uns.

Créée par le scénariste britannique Steven Knight, Peaky Blinders se déroule à Birmingham, en Angleterre, après la Première Guerre mondiale et suit les exploits de la célèbre famille Shelby, dirigée par le féroce Tommy Shelby. La série est librement inspirée d’un véritable gang de rue urbain du même nom, actif dans la ville de la fin du XIXe siècle au début des années 1900. Peaky Blinders a été diffusée pour la première fois en 2013 et a été acclamée par la critique pendant son temps de diffusion. Après la fin de la saison 5 en 2019, la série a été renouvelée pour une dernière saison et un long métrage, qui devrait clore l’histoire.

Accompagnée d’une version obsédante de “Hunter” d’Anna Calvi, la bande-annonce présente les images et l’atmosphère auxquelles les fans de la série sont habitués. Le teaser montre beaucoup de coups de feu et se déroule comme une bombe à retardement, l’intensité augmentant vers la fin, ce qui suggère une course explosive et intense vers la ligne d’arrivée pour la famille Shelby. Le public a également pu voir les acteurs Anya-Taylor Joy et Tom Hardy, qui a récemment confirmé son retour dans le rôle d’Alfie Solomons. Découvrez la bande-annonce complète ci-dessous :

La production de la saison 6 a été interrompue pendant de nombreux mois en raison de la pandémie de COVID-19, et le tournage n’a commencé qu’en janvier 2021. De plus, le décès tragique d’Helen McRory en avril après une bataille privée contre le cancer a ajouté à l’incertitude quant au sort de son personnage. Cependant, les fans espèrent qu’ils n’ont pas vu le dernier de Tante Polly. La bande-annonce n’offrant que peu d’informations à ce sujet, il est possible que les téléspectateurs assistent à la dernière apparition de McRory dans le rôle du personnage préféré des fans lors de la première de la saison 6 de Peaky Blinders au printemps.

Le final de la saison 5 de Peaky Blinders se terminait par un coup dur pour Tommy, suite à une tentative d’assassinat ratée de Sir Oswald Mosley (Sam Claflin) lors de son meeting politique. Le plan final montre Tommy poussé à bout par l’apparition de Grace alors qu’il garde un pistolet pointé sur sa tête, envisageant de mettre fin à ses jours. S’il était clair comme de l’eau de roche que Tommy n’appuierait jamais sur la gâchette, c’est la suite des événements susmentionnés dont les fans attendaient la conclusion avec impatience. La bande-annonce de la saison 6 de Peaky Blinders promet de nombreuses réponses sur ce qui s’est passé dans le final de la saison 5, mais avec de nouveaux rebondissements.