Harry Potter: J.K. Rowling boycottée pour ses propos transphobes?

L’auteur J.K. Rowling ne s’est pas fait aimer de la communauté LGBT à la lumière des récents écrits transphobes sur son site personnel. Elle a répondu sur Twitter en doublant sa position « Si le genre n’est pas réel, il n’y a pas d’attirance pour le même sexe », a écrit Rowling. «Si le genre n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée. Je connais et j’aime les personnes trans, mais l’effacement du concept de sexe enlève à beaucoup la possibilité de discuter de leur vie de manière significative. Ce n’est pas la haine de dire la vérité. L’idée que les femmes comme moi, qui font preuve d’empathie pour les personnes trans depuis des décennies, qui se sentent apparentées parce qu’elles sont vulnérables au même titre que les femmes – c’est-à-dire à la violence masculine – «détestent» les personnes trans parce qu’elles pensent que le genre est réel et a de réelles conséquences – est un non-sens. » Beaucoup dans l’industrie du divertissement se sont prononcés contre Rowling de la communauté LGBT, Universal Studios, Warner Bros et un certain nombre de Harry Potter et Bêtes fantastiques stars de cinéma, y ​​compris Daniel Radcliffe, Emma Watson, et Eddie Redmayne. Redmayne a joué en 2015 La fille danoise en tant que pionnier transgenre Elbe Wegener. Le problème est maintenant de savoir quoi faire puisque le monde Harry Potter est tellement ancré dans la culture pop avec Bêtes fantastiques des films en développement et des attractions de parc à thème comme le monde magique de Harry Potter dans le parc à thème d’Universal.

Il y a eu une campagne active pour boycotter la chaîne de restaurants Chick-Fil-A en raison de la participation active de l’entreprise à des dons de groupes anti-LGBT connus dans l’Armée du Salut et la Fellowship of Christian Athletes. En novembre 2019, la société a annoncé un recentrage de ses actions philanthropiques, selon CNN. Chick-Fil-A a publié sa déclaration: « Nous servons plus de 23 millions de personnes par an, y compris celles de la communauté LGBTQ +. En fait, nous pensons que nous sommes le plus grand fournisseur de lutte contre la pauvreté à la population LGBTQ +. Lorsque la désinformation se perpétue sans En fait, notre capacité à servir les personnes dans le besoin, indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur religion ou de tout autre facteur, est menacée. Nous exhortons le public à rechercher la vérité avant de se précipiter pour porter un jugement mal informé et apprécions grandement ces partenaires et des donateurs qui s’assurent que quiconque a besoin de notre aide se sent en sécurité et à l’aise de franchir nos portes. » La société n’a pas clairement fait savoir si elle arrêtait tout don à des groupes anti-LGBT.

Quelle est l’efficacité des boycotts? De toute évidence, le conglomérat de poulet a ressenti la pression et a travaillé à réparer son image aux yeux du public en redéfinissant sa position philanthropique. Chick-Fil-A n’est pas le premier ni le moindre à subir l’examen minutieux des actes de quelques-uns au niveau exécutif. Des déclarations similaires sont faites pour des sociétés comme Wal-Mart et McDonalds, qui sont deux des sociétés américaines les plus prospères. Beaucoup se disputent avec des milliards de bénéfices que les entreprises génèrent, il n’y a aucune raison pour que leurs employés restent appauvris et dépendent de l’aide du gouvernement, car leurs salaires actuels sont inférieurs au coût de la vie typique. Les protestations de l’intérieur ont eu un certain effet, les entreprises mettant lentement en œuvre des changements de salaires. Les changements n’étaient pas dus à un boycott. S’il y a un boycott organisé contre une entreprise comme Chick-Fil-A ou Hobby Lobby, cela s’applique-t-il également à ceux qui font des affaires? La chaîne de restaurants fait régulièrement affaire avec de nombreuses équipes sportives professionnelles ainsi qu’avec des réseaux de télévision. Donc, si Chick-Fil-A fait affaire avec ESPN pour un bol universitaire, cela signifie-t-il éviter le réseau sportif en plus de sa société mère, Disney? Tout devient déroutant à quel point les entreprises sont alambiquées et connectées.

Bien que Rowling ne fasse pas de dons actifs à des groupes anti-LGBT, une pression similaire devrait-elle s’appliquer à Rowling pour ses opinions anti-transgenres malgré le fait que ceux qui ont travaillé dans son univers se sont éloignés de sa position controversée? La protestation contre ses commentaires a déjà commencé avec la démission de quatre auteurs de son agence d’écriture The Blair Partnership, selon Variety dans le cadre des retombées de ses commentaires. Une personne qui aime toujours Harry Potter malgré les vues de Rowling, l’actrice Nicole Maines, qui joue le super-héros transgenre Dreamer / Nia Nall dans The CW’s Super Girl. Dans une chronique de Variety, Maines a écrit sur sa propre expérience personnelle en tant que personne transgenre en ce qui concerne les commentaires de l’auteur. En ce qui concerne l’opinion de Rowling sur les salles de bains / vestiaires, « Lorsque vous ouvrez les portes des salles de bains et des vestiaires à tout homme qui croit ou se sent être une femme … alors vous ouvrez la porte à tous les hommes qui souhaitent entrer C’est la simple vérité. »

« Il y a tellement de choses à déballer », a répondu Maines. « Premièrement, ce n’est pas la vérité, et ce n’est pas simple. Elle essaie, je pense, de voir les choses de manière absolue et unilatérale, et vous ne pouvez pas considérer le sexe et le genre en termes absolus. . Au cœur même de cet argument se trouve le fait de semer la peur. Il prend une idéologie dépassée et la transforme en un problème dont nous nous sommes convaincus si répandu, que nous ne pouvons pas permettre à certains humains d’exister dans les mêmes espaces que nous. un non-problème complet: dans les 20 États et environ 200 villes qui ont des politiques de genre, vous constaterez qu’il n’y a pas d’impact négatif accru sur la sécurité publique en permettant aux personnes trans d’utiliser les installations qui correspondent à leur identité de genre. » Elle décrit également l’état d’esprit auquel les personnes transgenres doivent faire face et comment elle a pris sa décision de faire la transition. « Mais je suis quelqu’un qui a décidé de faire une transition médicale », a poursuivi l’acteur. « Tout le monde ne le fait pas. Il y a des millions et une des raisons pour lesquelles une personne transgenre peut ne pas vouloir poursuivre une transition médicale et exactement aucune d’entre elles n’est l’affaire de qui que ce soit mais la sienne. Tout cela remonte à l’autonomie corporelle. Personne – cis, trans, homme ou femme – doit leur corps à quelqu’un d’autre. Les personnes transgenres ne devraient pas et ne doivent pas être obligées de modifier leur corps pour être jugées acceptables. Je veux dire, n’est-ce pas la même chose contre laquelle les femmes se battent depuis des décennies? la pression de nous changer nous-mêmes et de changer notre corps pour plaire aux autres? Ceci est juste un autre ensemble de normes de beauté déraisonnables. Et cela nous blesse tous.

Maines a également exprimé sa déception à l’égard des commentaires de Rowling, car la franchise a un tel succès auprès de la communauté LGBTQ. Alors que le fandom de l’acteur reste fidèle, l’opinion sur l’auteur change-t-elle votre façon de voir l’univers de Harry Potter / Les animaux fantastiques?