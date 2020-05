Nous parions que vous ne pouvez pas dire ce qu’il y a sous ce Toyota FJ Cruiser modifié

Ce Toyota FJ Cruiser modifié est basé sur une plate-forme Mahindra MM550 NGCS 2005 et il semble vraiment assez authentique. Ce véhicule est basé à Mumbai.

Toyota a beaucoup de modèles en vente à l’international qu’ils ne proposent pas en Inde. L’un d’entre eux est le Toyota FJ Cruiser qu’ils n’ont jamais lancé en Inde, mais nous sommes nombreux à être des passionnés qui aimeraient le voir ici en Inde. Mais les Indiens peuvent être assez créatifs en ce qui concerne les modifications et nous en avons ici un exemple parfait. Trouver un croiseur FJ vintage bien entretenu même sur le marché international peut être une tâche assez difficile. Mais ici en Inde, ce Toyota FJ Cruiser modifié est en fait basé sur un châssis et une suspension Mahindra MM550 nouvelle génération (NGCS).

Ce Toyota FJ Cruiser modifié est basé sur une plate-forme Mahindra MM550 NGCS 2005

Ce travail de modification a été effectué par WS Design, un garage de restauration bien connu qui a transformé de nombreux véhicules au fil des ans. Ce FJ Cruiser a été construit sur un Mahindra MM550 NGCS 2005 et un garçon, quel travail. Ce travail de modification semble vraiment authentique, d’autant plus dans cette couleur bleu ciel emblématique. Ce Toyota FJ Cruiser modifié est propulsé par un moteur diesel turbocompressé de 1 litre 1KZ-TE d’un Toyota Land Cruiser Prado. Ce moteur diesel de 3,0 L de Toyota est réputé pour la puissance et le couple qu’il génère et est également connu pour sa fiabilité à toute épreuve. Le moteur est accouplé à une transmission manuelle du Toyota Fortuner.

Ce véhicule est basé à Mumbai.

Le MM550 NGCS de Mahindra est une plate-forme extrêmement robuste, mais ce mod-job ne donne cependant pas à ce SUV un train à quatre roues motrices. Ce SUV dispose donc d’un système 2 roues motrices et bien qu’il ne puisse pas faire face à des situations tout-terrain vraiment difficiles, il sera plus que capable pour certains hors route doux en raison de sa garde au sol élevée. Ce FJ cruiser est équipé de pneus tout-terrain massifs de 33 pouces de Maxxis Bighorn et il donne vraiment au SUV une position de butch.

Il s’agit du châssis d’origine utilisé pour la modification.

Lisez aussi: Top 5 VUS de moins de 15 Lakhs avec la garde au sol la plus élevée

Il est également équipé de pare-chocs métalliques robustes à l’avant et à l’arrière. Des feux de brouillard sont également intégrés sur le pare-chocs avant. Les phares ronds ont de multiples éléments LED montés à l’intérieur et le travail de peinture bicolore avec le toit blanc et la calandre a vraiment l’air cool L’arrière du véhicule reçoit les feux arrière carrés de type bloc LED. Il y a aussi un garde-corps inspiré du tout-terrain de la roue de secours à l’arrière. Le travail de modification a été effectué pour rendre ce Toyota FJ cruiser aussi authentique que possible.

Lisez aussi: Youth Takes a Joyride est sa BMW pendant le verrouillage – Regardez le résultat!

À l’intérieur, le SUV a été équipé d’un tableau de bord qui a été conçu pour ressembler au tableau de bord d’origine du FJ cruiser et il a un thème tout en noir. Les sièges bénéficient d’un traitement en similicuir avec le motif de diamant qui le rend très premium. Le véhicule est également livré avec un climatiseur de rechange, des vitres électriques et plus encore. Le véhicule est immatriculé à Mumbai et il y a quelque temps, il était en vente.