Disney pourrait acheter Fox, ce qui est une bonne chose pour Deadpool 3. Ryan Reynolds pense que Disney est derrière Deadpool 3, ce qui sera une bonne chose, ouvrant la porte à de nombreuses opportunités dans la suite.

Alors qu’il a fait ses débuts en tant que Merc With a Mouth dans le très décrié X-Men Origins: Wolverine de 2009, le rôle emblématique de Deadpool de Ryan n’a pas vraiment décollé avant son premier film solo en 2016.

Deadpool 3 avec spin-off de X Force

Deadpool a été un succès critique et commercial, séduisant les fans avec sa combinaison joyeusement cotée R d’humour torride et d’action passionnante. Deadpool 2, sorti il ​​y a deux ans, a également été un succès majeur et a jeté les bases d’un spin-off de X Force, mais depuis la sortie de ce film, l’avenir cinématographique de Deadpool est en attente.

Maintenant, en parlant avec Total Film de son action et de sa comédie à venir, Free Guy, Ryan a parlé de Deadpool maintenant une propriété Disney et comment il pense que cela aidera la franchise à aller de l’avant.

En dehors de déclarer vaguement que de nouveaux films X-Men et Fantastic Four sont en cours de développement, on ignore en grande partie quels sont les plans de Marvel pour les personnages hérités de Fox. L’univers cinématographique Marvel est sur le point d’entrer dans sa phase 4, équilibrant une liste complète de films et d’émissions télévisées mettant en vedette des super-héros établis de retour (Thor: Amour et tonnerre) et en introduisant de nouveaux visages (Eternals).

Les studios Marvel ont beaucoup à faire en ce moment, il sera donc intéressant de voir ce qu’ils font avec Deadpool. Il y a un débat sur la question de savoir si Deadpool sera intégré dans le plus grand MCU ou restera dans son propre coin R-évalué de l’univers dans de nouveaux films solo.

Du son des choses, l’acteur espère quelque chose qui ressemble à l’ancien, en profitant des opportunités de croisement du MCU. Il ne fait aucun doute que ce serait aussi très amusant pour le public.

