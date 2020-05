Dracula Saison 2: est-elle annulée ou sortira bientôt? – L’information de complot et de fonte

– Publicité –



Mises à jour de Dracula Saison 2: Depuis la saison des glissements de terrain, les fondateurs de Sherlock Steven Moffat et Mark Garter ont revitalisé le légendaire vampire. Dracula Saison 1 est organisée en trois épisodes de 90 minutes et diffusée sur BBC One au Royaume-Uni du 1er janvier 2020 avant que Netflix ne soit diffusé toute l’année aux États-Unis, à 3. Non disponible pour la diffusion.

Qu’est-ce que Dracula?

Dracula s’en écarte radicalement, puis considère l’intrigue du roman de Bram Stoker comme un vampire aristocratique mais mortel utilisant la célébrité danoise Clez Bang. Comme le roman de Stoker, Dracula commence à rendre visite à l’avocat anglais Jonathan Harker (John Heffernan) pour se retrouver prisonnier vampire dans la première saison, «Les règles de la bête». Pourrait parler.

La deuxième saison, «Blood Vessel», décrit le voyage du comte Dracula à Demeter et l’emmêlement des vampires à bord. Le dernier épisode, «The Dark Compass», est montré lorsque Dracula arrive en Angleterre. Moffat et Gatiss quittent Stoker pour enquêter sur l’histoire de son personnage et de Dracula, faisant même un signe de tête au sujet du roi des vampires et présentent des rebondissements sur le folklore.

Est-ce que Dracula Saison 2 sortira bientôt?

Statut de renouvellement:

La BBC ou Netflix n’ont pas confirmé leurs plans. La BBC a collaboré et l’émission a bientôt commandé Gatiss et Moffat sur Dracula. Le tournage a eu lieu au Royaume-Uni pour indiquer la date de diffusion du 1er janvier 2020.

Date de sortie:

Le temps de Dracula comporte 3 épisodes pour un total de 90 minutes. Janvier 2020 a commencé dès la première année. Et puis nous avons fait face à l’accident. Et cette année, nous ne verrons peut-être pas la saison 2 plutôt que jusqu’au milieu de 2021. L’émission n’a pas encore été officiellement vérifiée, car nous n’avons pas de date de sortie.

Qui est dans The Cast of Dracula Season 2?

Le casting de la saison 2 comprendra:

Claes Bang comme Dracula

Dolly Wells en tant que sœur Agatha

Morfydd Clark comme Mina

Jonathan Aris en tant que capitaine Sokolov

John Heffernan comme Jonathan Harker

Quel sera le scénario prévu de la saison 2 de Dracula?

Dracula est un méchant immortel, mais Dracula vivait depuis le 15ème siècle, il peut être fascinant d’introduire une préquelle pour décrire les aventures de son précédent, par exemple, son histoire en tant que Vlad l’Empaleur.

Dracula Episode 3, « The Dark Compass » a eu un changement de temps soudain qui a amené le vampire à Londres aujourd’hui. Et étant donné la façon dont Dracula est éliminé, l’attrait du vampire est « inversé » bien que le Comte soit sans vie et endure ses mauvaises voies contre quelqu’un d’autre.

