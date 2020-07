« Nous ne nous sentons pas bien payés »

Les 16 participants à la première édition de «Operación Triunfo» ont affronté le programme sans absolument rien savoir de la façon dont cela se passerait et, surtout, sans imaginer l’énorme impact social que cela entraînerait. Cependant, Ces mois de lumières semblent aussi avoir été imprégnés de quelques ombres, ou du moins reflété par Àlex Casademunt.

Le triomphant a accordé une interview à Jordi Anjauma dans «Le trône des sensations» de 8TV, où il a parlé sans mots sur la langue de la réalité économique qu’il prétend avoir vécue pendant son séjour dans l’émission de talents. « Nous ne nous sentions pas comme des candidats bien payés à l’Opération WinIls vous ont donné une valise Roncato pour la faire bien paraître, mais nous n’avons pas vu un centime du contrat d’un million de dollars qui a été signé au dos », dit Casademunt.

« Fiat Estilo et Multiópticas (…) ont payé des sommes incalculables et nous manquions de beaucoup d’argent en publicité et tout « , explique-t-il. » Sur le gâteau, j’en avais 2000 et j’en ai pris 200, donc il manquait beaucoup d’argent. « Cependant, il assure que ne se sentait pas exploité Parce qu’ils ont beaucoup appris, même si cela indique qu’il y avait beaucoup de travail à faire chaque semaine.

A propos de Carlos Lozano et Alejandro Abad

Celui qui était candidat à «OT 1» n’a pas seulement parlé de la partie monétaire du programme, mais aussi de deux personnalités très représentatives. Carlos Lozano a assuré qu ‘ »il est très grand », malgré le fait que quand il est revenu en Espagne « il transpirait tout ». Quant à Alejandro Abad et aux multiples batailles autour de la paternité de l’hymne «OT», il a été très critique à son égard: «La première chose qu’il a faite à Alejandro Abad a été d’attraper le pauvre David Civera et lui faire un contrat blindé à 50% qui a fait d’Alejandro un millionnaire« Le vrai créateur pour moi de la mélodie de ‘Ma musique est ta voix’ est Naím Thomas, Juan Camus était le vétéran et il aimait faire ses moments télévisés et écrire des vers. » À propos de la participation d’Abad, il commente que « c’était un opportuniste qui a chuté cette étape du ciel«

Parmi les autres sujets qu’il a abordés lors de l’entretien, Àlex Casademunt a parlé de Kiko Hernández, avec qui il a travaillé sur «Crónicas marcianas». Le chanteur se souvient de l’une des nouvelles que le collaborateur de ‘Save me’ lui a donnée après une discussion qu’il a eue avec la mère de sa fille: « On voit qu’un voisin s’est éclairé et l’a appelé et Kiko Hernández a relâché une série de barbaries« Le Catalan explique que cette information n’était pas vraie et que même son partenaire a contacté Hernández après que tout le monde l’ait signalé. » Il ne s’est pas excusé du tout. Je ne sais pas s’il a dit qu’il était désolé, mais il m’a dit qu’il avait reçu des informations très véridiques«