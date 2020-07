Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered est gratuit avec PlayStation Plus en août

Image via Activision

Campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisée est l’un des jeux gratuits à venir pour les utilisateurs de PlayStation Plus le mois prochain, a annoncé Sony aujourd’hui.

La version campagne du classique La morue Le titre a été remasterisé et publié plus tôt cette année, avec des graphismes mis à jour dans le scénario fictif qui a déclenché une guerre mondiale entre les États-Unis et la Russie.

le MW2 remaster est devenu le septième jeu le plus vendu d’avril plus tôt cette année après sa sortie sur PS4, puis un mois plus tard sur Xbox One et PC.

L’autre titre gratuit du mois d’août est le jeu de société hilarant, Fall Guys: Knockout ultime, qui est gratuit pour son lancement initial, ce qui en fait un mois vraiment solide pour les membres PS Plus. Les deux jeux coûtent normalement 20 $.

Il y a encore des espoirs pour le MW2 remasteriser pour inclure le multijoueur du jeu à un moment donné. Mais pour l’instant, il n’y a que les missions d’histoire à apprécier.

Campagne CoD MW2 remasterisée sera disponible en téléchargement gratuit pour les utilisateurs de PS Plus à partir de demain, le 28 juillet, et jusqu’au 31 août.

