Les «  Mini-Neptunes  » peuvent être des mondes d’eau rocheuse

Deux articles ont récemment modélisé l’environnement étrange des exoplanètes «super-Terre» et «mini-Neptune» en orbite extrêmement proche de leurs étoiles mères, si proches que le rayonnement des étoiles cuit les surfaces des planètes.

Les définitions de ces deux types d’exoplanètes varient selon les astronomes, mais les super-Terres sont généralement définies comme des mondes extraterrestres proches de la taille et de la masse de la Terre, et les mini-Neptunes sont des mondes gazeux qui sont moins denses et un peu plus proches de la masse de Neptune. , avec des atmosphères composées d’hydrogène et d’hélium. Neptune elle-même est environ 17 fois plus massive que la Terre et a un diamètre quatre fois plus grand.

Après avoir exécuté des modèles de mini-Neptunes cuits par des étoiles rapprochées, la première étude, publiée le 15 juin dans The Astrophysical Journal Letters, suggère que les mini-Neptunes pourraient être une illusion. Au lieu de cela, le rayonnement stellaire intense pourrait affecter de plus petites super-Terres, faisant de ces exoplanètes se faire passer pour des mini-Neptunes de faible densité.

La moindre densité de ces exoplanètes pourrait s’expliquer par « une épaisse couche d’eau qui subit un intense effet de serre causé par l’irradiation de leur étoile hôte », a déclaré le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), qui a participé à l’étude, dans une déclaration.

Les atmosphères des mini-Neptunes et des super-Terres pourraient être fortement affectées par le rayonnement stellaire, ajoute un deuxième article de chercheur CNRS publié le 9 juin dans la revue Astronomy and Astrophysics. Cette étude a révélé que les exoplanètes de la taille de la Terre contenant de l’eau pouvaient voir leurs atmosphères devenir beaucoup plus grandes sous l’influence d’un fort effet de serre induit par le rayonnement d’une étoile. Par conséquent, les mini-Neptunes « pourraient être des super-Terres avec un noyau rocheux entouré d’eau dans un état supercritique », a déclaré le CNRS, ajoutant que la découverte suggère que des super-Terres et des mini-Neptunes pourraient se former de la même manière.

Ce même phénomène pourrait se produire dans les exoplanètes TRAPPIST-1 b, c et d, ont ajouté les scientifiques, appelant à une étude plus approfondie de ces mondes extraterrestres pour affiner leurs conclusions provisoires. Ce groupe d’exoplanètes fait partie d’un ensemble de plusieurs planètes prétendument de la taille de la Terre en orbite autour d’une étoile nommée TRAPPIST-1; au moins certaines des planètes pourraient être considérées comme habitables (ce qui signifie que de l’eau liquide existerait à leur surface).

L’article sur l’astronomie et l’astrophysique a été dirigé par Martin Turbet, chercheur postdoctoral à l’Observatoire astronomique de Genève. Le journal Astrophysical Journal Letters a été dirigé par Olivier Mousis, professeur à l’Université d’Aix-Marseille en France. Les deux articles incluaient des chercheurs du CNRS.

