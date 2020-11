Nous avons demandé, vous nous avez dit: les caméras Pixel 3, 4 et 5 sont trop similaires

Il ne faisait aucun doute que notre confrontation avec la caméra Google Pixel impliquerait des comparaisons difficiles et proches. Google a utilisé en grande partie la même caméra arrière principale à travers les générations, s’appuyant sur l’IA et la magie logicielle pour produire des photos de haute qualité que le matériel seul ne pouvait pas gérer. Les Pixel 3, 4 et 5 ont leurs différences, mais les écarts ne sont pas aussi caverneux qu’ils pourraient l’être pour d’autres fabricants.

Cependant, vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que la fusillade soit aussi proche qu’elle l’était. Nous avons trouvé les résultats très proches, le Pixel 4 et le Pixel 5 ne réclamant que de légers avantages et se situant toujours en deçà du Pixel 3. Si vous ne vous souciez que de la photographie, il y a peu de raisons de remplacer votre téléphone Google de l’ère 2018 ou 2019.

Et vous avez clairement accepté. Nous avons mené un sondage demandant votre verdict sur la comparaison des caméras Pixel, et c’était aussi proche d’une égalité que vous pourriez vous y attendre.

Quel téléphone Pixel prend les meilleures photos de notre comparaison d’appareils photo?

Résultats

Un énorme 39,5% d’entre vous ont déclaré que vous ne pouviez pas faire la différence entre les générations de Pixel dans la comparaison des caméras. Non seulement cela, mais les résultats étaient proches même parmi ceux d’entre vous qui ont choisi clairement les favoris. Seulement sept points séparaient le Pixel 3 (16,7%) du principal Pixel 5 (23,8%), le Pixel 4 se situant carrément au milieu à 20%.

Est-ce une bonne chose? C’est vraiment un sac mélangé. La comparaison des appareils photo témoigne du savoir-faire logiciel de Google lorsqu’un Pixel 3 peut encore prendre des photos en concurrence avec les derniers modèles. Simultanément, cependant, cela suggère que Google n’a pas trouvé beaucoup de place à l’amélioration ces dernières années. C’est un vrai problème si l’entreprise souhaite que les gens se mettent à niveau, en particulier lorsque des concurrents comme la série Galaxy S20 et l’iPhone 12 ont rattrapé leur retard à certains égards et se vantent de leurs propres avantages.

Voici ce que tu avais à dire