Le train évite un crash à Rotterdam et est sauvé de la plongée dans le canal par une sculpture bien nommée Saved by the Whale’s Tail

Un train qui a traversé des tampons a été sauvé de la plongée dans un canal par une sculpture de queues de baleine. La rame de métro a été laissée en équilibre sur les ailerons arrière – connus sous le nom de «douves» – 30 pieds au-dessus du sol dans la ville néerlandaise de Rotterdam.L’accident s’est produit juste avant minuit dimanche et a réveillé les gens dans les maisons voisines, mais heureusement, le conducteur du train n’a pas été blessé et aucun passager n’était à bord. Un local a déclaré: «Le bruit a duré deux ou trois secondes. J’ai réalisé qu’il y avait quelque chose sur la queue… J’ai pensé: «Il se passe quelque chose de très étrange ici». »Des queues de baleine, dites-vous? Oui. En fait, il y en a deux et ils sont assez importants. Ironiquement, la sculpture de l’architecte néerlandais Maarten Struijs s’appelle Saved by the Whale’s Tail. (Maarten savait-il quelque chose?) La newsletter i dernières nouvelles et analysesIl se trouve au bout de la voie ferrée à la gare De Akkers dans la banlieue de Spijkenisse. Des images du train perché sur l’œuvre d’art ont été partagées en ligne. Certaines personnes pensaient même que l’exposition défiant la gravité était en elle-même une installation d’art moderne. La sculpture a été érigée en 2002 par la station De Akkers qui est la fin de la ligne. Les deux queues émergent de l’eau sous la ligne de métro surélevée. Il est fait de polyester renforcé, donc c’était une surprise que la douve baleine puisse supporter le poids du train. Les sauveteurs ont essayé de trouver la meilleure façon de le faire tomber d’une «manière prudente et contrôlée». Ils ont été forcés de dire aux touristes de rester à l’écart après que des scores aient ignoré les restrictions de coronavirus pour se rendre sur les lieux alors que les ingénieurs tentaient de retirer le train. Malgré cela, environ 50 personnes sont restées. Que dit Maarten Struijs de son travail qui sauve des vies? L’homme de 74 ans a été aussi surpris que quiconque que la sculpture ait résisté. «Il existe depuis près de 20 ans et… vous vous attendez en fait à ce que le plastique se pulvérise un peu, mais ce n’est apparemment pas le cas», a-t-il déclaré au diffuseur national néerlandais NOS. Il a ajouté: «Je vais m’assurer d’avoir quelques photos. Je n’aurais jamais pu l’imaginer de cette façon.

Esthederm solaire Adaptasun crème pour le Visage Soleil Modéré 50 ml + Un Prolongateur 30 ml offert dès l'achat de 2 produits et + dans la gamme Solaire Esthederm Adapte naturellement la peau au soleil. Les soins bronzants ADAPTASUN stimulent, subliment et intensifient le hâle des peaux qui bronzent naturellement. Au fil des utilisations, la peau est plus douce, veloutée. . Protège des rayons UVB et UVA, . Active le processus naturel de pigmentation, . Protège l'ADN

Esthederm solaire Adaptasun spray lacté pour le corps soleil fort 150 ml + Un Prolongateur 30 ml offert dès l'achat de 2 produits et + dans la gamme Solaire Esthederm Adapte naturellement la peau au soleil Les soins bronzants ADAPTASUN stimulent, subliment et intensifient le hâle des peaux qui bronzent naturellement. Au fil des utilisations, la peau est plus douce, veloutée. Protège des rayons UVB et UVA, . Active le processus naturel de pigmentation, . Protège l'ADN

Esthederm solaire spray lacté pour le corps soleil modéré 150 ml + Un Prolongateur 30 ml offert dès l'achat de 2 produits et + dans la gamme Solaire Esthederm Adapte naturellement la peau au soleil Les soins bronzants ADAPTASUN stimulent, subliment et intensifient le hâle des peaux qui bronzent naturellement. Au fil des utilisations, la peau est plus douce, veloutée. Protège des rayons UVB et UVA, . Active le processus naturel de pigmentation, . Protège l'ADN

Esthederm sérum pour le visage intensive vitamine e 30 ml + Une Crème Douce de Voyage 15 ml Offerte pour l'achat d'un produit dans la Gamme Collection Intensive code : DOUCE Institut Esthederm a associé 2 formes complémentaires de Vitamine E, particulièrement stables et hautement dosées, pour créer un complexe exclusif, Vitamine E². Cette association unique améliore la disponibilité de la Vitamine E, et dope son efficacité anti-radicalaire et apaisante. ACTION . Action

Esthederm solaire repair après soleil 50ml + Un Prolongateur 30 ml offert dès l'achat de 2 produits et + dans la gamme Solaire Esthederm SOINS APRÈS SOLEIL REPAIR APRÈS-SOLEIL CRÈME VISAGE ANTI-RIDES SOIN PROLONGATEUR DE BRONZAGE ANTI-RIDES. Apaisant, ce soin réparateur anti-rides réhydrate et calme les échauffements post exposition solaire. Sa texture fluide et fraîche restructure et lisse rides et ridules. Le bronzage est stimulé, la peau

Esthederm solaire Adaptasun Peaux Sensibles Lait Corps Soleil Fort 200 ml + Un Prolongateur 30 ml offert dès l'achat de 2 produits et + dans la gamme Solaire Esthederm Adapte naturellement la peau sensible au soleil. Les épidermes les plus sensibles (peaux claires, coups de soleil?) peuvent retrouver (avec modération) le plaisir du soleil en minimisant les risques de réaction cutanée. . Protège des rayons UVB et UVA, . Active le processus naturel de pigmentation, .