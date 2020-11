Une histoire vraie et sauvage à raconter – / Film

Lorsque la pandémie de coronavirus s’est intensifiée en mars, il est devenu clair que 2020 aurait un astérisque géant à côté lorsque nous regardons en arrière sur cette période bizarre de l’histoire. En tant qu’année de cinéma, ça a été… eh bien, «non conventionnel» ne semble pas assez précis pour lui rendre justice. Mais alors que des tonnes de grands films ont quitté cette année et laissé des lacunes énormes dans notre régime de divertissement typique, bon nombre de ces lacunes ont été comblées par des films plus petits qui ont été diffusés directement sur les services de streaming.

Exemple: Le peintre et le voleur, un documentaire absolument captivant qui a fait ses débuts à Sundance et a été présenté en première sur Hulu en mai. Maintenant, cette histoire vraie surprenante d’une peintre qui interviewe un voleur qui a volé son travail obtient un remake narratif de Neon, la même société de distribution qui a publié le documentaire original.



Date limite rapporte que Neon, Studiocanal et Blueprint Pictures font équipe pour Le peintre et le voleur remake, qui dramatisera les événements plus étranges que fiction qui se sont déroulés dans le documentaire primé. (Le film original a remporté un prix spécial du jury pour la narration créative au Festival du film de Sundance de cette année en janvier.) Le film a fait sensation plus tôt cette année, mais je le classerais toujours comme un joyau caché et j’encouragerais tout le monde pour le chercher sur Hulu. Voici la bande-annonce et le synopsis officiel:

Désespérée de trouver des réponses sur le vol de ses deux tableaux, une artiste tchèque cherche et se lie d’amitié avec le criminel de carrière qui les a volées. Après avoir invité son voleur à s’asseoir pour un portrait, les deux forment une relation improbable et un lien inextricable qui liera à jamais ces âmes solitaires.

Neon a acquis les droits de remake lorsqu’ils ont acheté les droits de distribution du document pendant Sundance, et la société a ensuite organisé une guerre d’enchères pour le remake, avec Studiocanal et Blueprint Pictures en tête.

C’est loin d’être la première fois qu’un documentaire a servi d’inspiration pour un long métrage narratif de haut niveau. Little Dieter a besoin de voler inspiré de Werner Herzog Rescue Dawn, l’excellent Homme sur le fil conduit au pas-si-excellent de Robert Zemeckis La promenade, et Marwencol précédé complètement désastreux de Zemeckis Bienvenue chez Marwen, Juste pour en nommer quelques-uns. OK, alors peut-être que ce ne sont pas les meilleurs exemples!

Ma réaction instinctive à cela est une confusion. Une grande partie de la raison pour laquelle le documentaire est si convaincant est qu’il détaille une relation humaine authentique et complètement bizarre en son centre. Savoir que les interactions sont toutes réelles nous permet d’investir dans cette relation – ou du moins de nous en émerveiller. Je ne peux pas imaginer que les acteurs qui traversent ces mêmes mouvements pourront retrouver le même sentiment d’immédiateté et de curiosité que le documentaire stimule. Mais comme aucun réalisateur, scénariste ou acteur n’a encore été choisi, je réserve un jugement supplémentaire jusqu’à ce que j’en sache plus sur cette version narrative.

