Préparez-vous pour la «  grande conjonction  » de Jupiter et de Saturne

Tout au long de l’été et jusqu’à l’automne, les deux géantes gazeuses du système solaire, Jupiter et Saturne, ont attiré l’attention sur elles-mêmes dans le ciel du soir du sud.

Jupiter, bien sûr, semble toujours brillant et est généralement l’un des objets nocturnes les plus brillants, mais ces derniers mois, il s’est démarqué encore plus que d’habitude en raison de la présence de Saturne brillante traînant juste à sa gauche (est).

Apparaissant environ un douzième comme brillant, Saturne a, d’une certaine manière, servi de «lieutenant» de Jupiter en cette année 2020.

Une réunion peu fréquente

Chaque fois que Jupiter et Saturne sont en conjonction – c’est-à-dire lorsqu’ils ont la même ascension droite ou la même longitude céleste – on parle de «grande conjonction», principalement parce que contrairement aux conjonctions avec les autres planètes brillantes, ces deux ne se rencontrent pas très souvent. La fréquence moyenne d’occurrence est simplement le produit de leurs périodes sidérales divisé par la valeur absolue de leur différence.

Une période sidérale est définie comme le temps nécessaire à un corps céleste dans le système solaire pour effectuer une révolution par rapport aux étoiles fixes. La période de Saturne de 29,65 ans multipliée par la période de Jupiter de 11,86 ans s’élève à 351,65. Diviser cette valeur par la différence de leurs périodes sidérales nous donne 19,76 ans.

Ainsi, environ tous les 20 ans, Jupiter et Saturne auront rendez-vous. Le prochain arrive très bientôt; prévu pour le 21 décembre.

Exceptionnellement proche!

La «grande conjonction» du 21 décembre 2020 sera une occasion unique de voir Jupiter et Saturne ensemble à travers un télescope. (Crédit d’image: application SkySafari)

La plupart du temps, lorsque Jupiter dépasse Saturne, ils sont généralement séparés de plus d’un degré. Mais le 21 décembre, ils seront séparés par à peu près un dixième de degré ou 6,1 minutes d’arc. Pour évaluer à quelle distance cela se trouve, la prochaine nuit claire, consultez Mizar, l’étoile du milieu dans la poignée de la Grande Ourse. Une étoile plus faible, Alcor, est positionnée à seulement 11,8 minutes d’arc et la capacité de percevoir la séparation de ces deux étoiles était autrefois considérée comme un test de bonne vision.

Et pourtant, Jupiter et Saturne approcheront à environ la moitié de cette distance!

C’est juste 0,102 degrés

Cela signifie que sous un fort grossissement dans votre télescope, vous pourrez voir les deux planètes – Saturne avec son célèbre système d’anneau et Jupiter avec ses bandes nuageuses et ses satellites galiléens – simultanément dans le même champ de vision!

Est-ce que c’est génial?

Il sera intéressant d’observer comment l’écart entre ces deux planètes se réduira progressivement en novembre et décembre. Le 1er novembre, ils sont distants de 5,1 degrés; au 15 novembre, 3,8 degrés. D’ici le 1er décembre, ils seront séparés de 2,2 degrés et d’ici le 15 décembre, ce sera à seulement 0,7 degré, puis 0,1 degré plus près chaque nuit par la suite jusqu’à leur réunion tant attendue le 21 décembre.

Cette carte du ciel montre Jupiter et Saturne le 1er novembre 2020. (Crédit d’image: application SkySafari)

Une coalescence?

Quant à savoir si les deux planètes pourraient apparaître comme une seule étoile, je me souviens personnellement du 5 juin 1978 lorsque Mars et Saturne ont été séparés par une distance similaire, et pourtant je pouvais clairement séparer les deux planètes à l’œil nu. Cependant, ceux qui sont myopes pourraient voir Jupiter et Saturne ne faire qu’un simplement en retirant leurs lunettes.

La dernière fois que ces deux planètes sont apparues si proches, c’était le 16 juillet 1623, alors qu’elles n’étaient qu’à 5 minutes d’arc l’une de l’autre. Nous aurons une autre séparation de 6 minutes d’arc le 15 mars 2080. Peut-être que quelques-uns de nos plus jeunes lecteurs seront là pour attraper celui-là.

