Nolii lance une gamme d’accessoires pour smartphone

Salon des produits VDF: la marque londonienne Nolii a lancé une collection d’accessoires minimaux pour smartphone conçus pour simplifier les tâches quotidiennes, des chargeurs avec câbles sans enchevêtrement aux étuis de téléphone modulaires.Pour la gamme, Nolii a créé une famille modulaire de technologies et d’accessoires pour smartphone, dont un coque de téléphone modulaire avec un «clic de verrouillage» pouvant accueillir différents éléments complémentaires comme une batterie, un bracelet de fitness ou un porte-cartes.La première famille de produits et d’accessoires de Nolii revendique une esthétique minimaliste.Selon le directeur du design de Nolii, Daniel Barnes, la marque Les produits sont conçus pour être personnalisés en fonction des besoins du style de vie des gens ainsi que de leur esthétique. « Nolii est une marque qui adopte une approche systématique de la conception des produits », a déclaré Barnes à Dezeen. «Notre processus de conception est enraciné dans l’observation et la compréhension de nos vies réelles et de la façon dont nous interagissons avec la technologie afin de résoudre les frustrations quotidiennes comme un problème interconnecté.» «Nous appelons cette approche« l’humain d’abord », et nous pensons que c’est ce qui nous distingue [from other tech brands]», a-t-il ajouté. Chacun des nouveaux produits est construit autour du système Nolii Click Lock Couple Case Après le lancement de son concept initial en 2017, Nolii a maintenant présenté sa première gamme officielle, qui comprend le Couple Case, le Couple Fitness Band, les systèmes Couple Battery, Câble en boucle et prise Duo. Chacun des produits a un design épuré et minimal – une esthétique que Nolii a délibérément choisie pour résoudre ce qu’elle considérait comme un problème de nombreuses autres marques technologiques. « Un bon design, c’est savoir quoi supprimer, et non juste ce qu’il faut ajouter « , a déclaré Barnes à Dezeen. » La catégorie et le segment auxquels Nolii s’attaque sont remplis de sur-conception, de fluage des fonctionnalités et de complexité. « Benjamin Hubert vise à perturber le marché de la technologie avec la nouvelle marque Nolii » Il semble extrêmement conçu pour », a-t-il poursuivi.« Mais en réalité, les points faibles et les problèmes que nous avons identifiés étaient omniprésents dans un public beaucoup plus large. »« Nous voulions offrir une nouvelle et nouvelle alternative à cela. , fonctionnalité d’équilibrage avec un design humain d’abord pour créer des produits simples et intuitifs. Établir cela était vraiment la pointe de l’iceberg. « Les utilisateurs peuvent attacher un porte-carte à l’étui modulaire pour smartphone.Chacun des produits a été construit autour du système Nolii Click Lock Couple Case, qui comprend un étui en silicone pour smartphone avec une découpe carrée le dos auquel des fonctions supplémentaires peuvent être attachées.Par exemple, les utilisateurs peuvent ajouter le portefeuille, la bande de fitness ou la batterie au boîtier en alignant le nodule de forme carrée présenté sur chaque produit avec la découpe du boîtier, en cliquant dessus et en le tournant « Le système modulaire permet aux utilisateurs de créer leur propre écosystème personnalisé d’accessoires au fil du temps », a expliqué Barnes. « Le Click Lock est conçu pour prendre en charge une consommation plus consciente de la technologie, en permettant le retour et compatibilité ascendante. Ainsi, même si votre téléphone change et donc votre coque, vos accessoires restent totalement intégrés et pertinents plus longtemps. « La coque de téléphone Click Lock peut également être attachée à un bracelet de sport La fixation Wallet permet aux utilisateurs de sécuriser leurs cartes de crédit ou de débit sur leur smartphone étui, évitant d’avoir à parcourir votre sac lorsque vous en avez besoin.Les utilisateurs peuvent également attacher leur téléphone à un bracelet de fitness à l’aide du système Click Lock, ce qui leur permet de sortir leur téléphone pour courir ou faire de l’exercice sans avoir à retirer son étui ou insérez-le dans une pochette de protection.Les éléments de batterie supplémentaires – Battery Wireless et Battery Lightning Cable – agissent comme des chargeurs en déplacement légers et détachables.La collection comprend un câble anti-enchevêtrement appelé LoopNolii a également publié un série de câbles sans enchevêtrement appelés Loop, qui ont une coque extérieure en tissu qui facilite l’enroulement.Chaque câble présente également une section en forme de cerceau vers son extrémité, en silicone, qui peut être clipsée sur un base d’accompagnement. « La plupart d’entre nous ont ce tristement célèbre sac, tiroir ou même espace de bureau rempli de câbles, de fils et de batteries emmêlés sur lesquels nous comptons pour nous permettre de passer une journée bien remplie. Nolii a essayé de réimaginer nos vies sans cela – pas de gâchis, pas de chichi. »« Les câbles sont toujours frustrants sous notre bureau quelque part. Le câble Loop possède une fonction de « boucle » intégrée qui se trouve sur sa station d’accueil, prête pour quand vous en avez besoin et où vous vous attendez. « Les batteries amovibles permettent aux utilisateurs de charger leur smartphone en déplacement Alors qu’il s’agit de la première collection de produits de Nolii , la marque a sorti son premier produit singulier en 2018 – la lampe Rise, qui se double d’un chargeur de téléphone et d’un réveil.Ben Parker et Paul Austin du studio de design Made Thought ont succédé à Benjamin Hubert en tant que directeurs créatifs de Nolii, qui a occupé le poste de 2017 à 2019.Produit: Couple Case, Couple Fitness Band, Systèmes Couple Battery, Loop cable et Duo Plug.Marque: NoliiÀ propos du salon des produits VDF: le salon des produits VDF propose une rampe de lancement abordable pour les nouveaux produits pendant le Festival du design virtuel Pour plus de détails, envoyez un courriel à [email protected]

