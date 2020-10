Le Bayer Leverkusen a perdu contre le Slavia Prague après avoir été expulsé tôt

Le Bayer Leverkusen a subi un revers malgré une performance féroce en Ligue Europa. Le Werkself, en infériorité numérique depuis près de 70 minutes après un carton rouge précoce contre Karim Bellarabi (22e), s’est incliné 1-0 (0-0) face aux champions tchèques du Slavia Prague. Le Joker Peter Olayinka (80e) a choqué Bayer d’une tête placée dans les phases finales.

Une semaine après la victoire d’ouverture 6-2 contre l’OGC Nice, l’entraîneur du Bayer Peter Bosz a remplacé l’ancien capitaine Lars Bender (problèmes de cou), l’attaquant Patrik Schick (muscle déchiré), Santiago Arias (péroné cassé), Paulinho (réadaptation après rupture du ligament croisé), le capitaine Charles Aranguiz (problèmes de tendon d’Achille) et Exequiel Palacios pendant une courte période non disponible pour un certain nombre de joueurs. « Palacios est malade, mais ne vous inquiétez pas, il n’a pas de Corona – il a été testé hier et aujourd’hui », a déclaré mercredi l’entraîneur néerlandais.

Compte tenu de la lourde charge de travail de ces dernières semaines, Bosz avait annoncé une rotation importante et l’a effectuée. Au total, le Néerlandais a fait passer son équipe à sept positions par rapport à la victoire 3-1 contre le FC Augsburg lundi. Entre autres, en faveur du joueur national Jonathan Tah, qui était sur le terrain pour la première fois cette saison. Tin Jedvaj a également célébré ses débuts après son retour d’Augsbourg après le prêt.

Lors de la première rencontre des deux clubs, Bellarabi a raté la première occasion pour Leverkusen (3e) très tôt après une mauvaise passe effrayante du gardien du Slavia Ondrej Kolar. The Werkself s’est emparé du jeu au début et avait parfois plus de 70% de possession de balle. Prague était extrêmement profond dans un 4-5-1 compact.

En conséquence, Bayer s’est à peine développé au milieu de terrain, Kerem Demirbay et le meilleur talent Florian Wirtz étaient bien contrôlés au centre. Ensuite, l’arbitre écossais expérimenté William Collum a manqué de sensibilité lorsqu’il a renvoyé à tort Bellarabi du terrain pour un tacle tardif. Auparavant, Demirbay avait pris un faible coup franc sur une bonne position (21.)

Hradecky sauve un penalty, Leverkusen perd quand même

Le licenciement anticipé n’a rien changé au jeu. Bayer a continué à investir, mais Prague n’a rien permis. La première action notable des hôtes a été une tête de Lukas Provod (31e). Prague a été remarquée par le manque de pratique des matches. Dans la ligue nationale, les matchs sont suspendus en raison de la crise corona. Au cours des trois dernières semaines et demie, le Slavia n’a joué qu’un seul match. De l’autre côté, Demirbay a raté un coup franc remarquable avant la pause (40e), Tomas Holes a vérifié le gardien du Bayer Lukas Hradecky (43e).

A la mi-temps, Bosz Leon Bailey a remplacé Lucas Alario, qui ne s’était pas présenté après les bonnes performances des dernières semaines. Wirtz est passé au sommet. Au début, il ne s’est pas passé grand-chose dans l’Eden Arena jusqu’à ce que Hradecky arrive trop tard contre le remplaçant Olayinka et provoque un penalty. Il a réglé lui-même ses faux pas avec sa parade (65e). Pourtant, Olayinka a frappé après un corner.

Une semaine après la victoire 6-2 d’ouverture contre l’OGC Nice, Bayer reste toujours le leader du groupe C. Jeudi prochain (18h55 en direct sur DAZN), le Werkself rendra visite au vainqueur de la coupe israélienne Hapoel Beer Sheva.

Ligue Europa: les alignements du Slavia Prague et du Bayer Leverkusen

Prague : Kolar – Masopust, Kudela, Zima, Boril – Sevcik – Provod (76. Traoré), Trous (61. Stanciu) – Malinsky (71. Sima), Dorley (60. Olayinka) – Lingr (46. Musa). – Entraîneur: Trpisovsky

: Kolar – Masopust, Kudela, Zima, Boril – Sevcik – Provod (76. Traoré), Trous (61. Stanciu) – Malinsky (71. Sima), Dorley (60. Olayinka) – Lingr (46. Musa). – Entraîneur: Trpisovsky Leverkusen: Hradecky – Jedvaj, Tah, Dragovic, Wendell – Baumgartlinger, Demirbay – Wirtz (67e Amiri) – Bellarabi, Alario (46e Bailey), Diaby. – Entraîneur: Bosz

Ligue Europa: Le tableau du Groupe C avec le Bayer Leverkusen