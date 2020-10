Riot publie 2 nouvelles histoires courtes basées dans les régions de Piltover et Zaun

dans le League of Legends univers, Zaun et Piltover sont deux des nombreuses régions polaires opposées de Runeterra. Le premier est sombre, miteux et dangereux, tandis que le second est une ville brillante et prospère. Et dans les deux nouvelles nouvelles de Riot Games publiées aujourd’hui, Ligue les fans peuvent explorer les deux côtés avec Seraphine et Singed.

Dans la nouvelle de Seraphine, intitulée «Standing Room Only», les fans ont un aperçu du fonctionnement des pouvoirs de la chanteuse aux yeux étoilés. La pop star montante se prépare pour un spectacle qu’elle est sur le point de tenir à Piltover, mais un chœur de voix qu’elle seule peut entendre dans sa tête la distrait un moment.

Avec l’aide d’un homme zaunite et d’une femme Piltovan, cependant, Seraphine est capable de trouver sa confiance en exprimant leurs propres pensées et histoires à travers sa chanson. Les deux personnes sont complètement différentes dans les circonstances, avec des problèmes uniques qui les affligent dans leur vie.

Même encore, leurs voix s’harmonisent à merveille grâce à leur amour partagé de leur propre travail. Seraphine canalise cela dans une chanson qui rassemble Zaun et Piltover, même pour un moment éphémère.

De l’autre côté, Singed recommence avec ses expériences tordues dans la nouvelle, «The Host». Les lecteurs se retrouvent dans la perspective de deux hommes qui sont devenus des sujets nommés Penseur et Briseur.

Singed torture les deux hommes en les faisant exploser avec de l’eau glacée jusqu’à ce qu’ils soient capables de se rassembler et de s’échapper avec l’aboutissement de leurs forces combinées – l’un est intelligent, tandis que l’autre est incroyablement fort. Malheureusement, la fin est tout sauf heureuse pour ce duo désespéré.

Les deux histoires sont d’excellents exemples de ce que peuvent être Zaun et Piltover. Un côté est plein d’espoir et brillant, tandis que l’autre est rempli de désespoir et d’obscurité.

