Noel Whelan a repéré le signe que Bielsa a du bœuf avec une étoile de Leeds – .

Noel Whelan pense avoir repéré des preuves d’une rupture entre le patron de Leeds United, Marcelo Bielsa, et le meneur de jeu Pablo Hernandez.

Leeds s’est effondré pour une deuxième défaite consécutive 4-1 en Premier League après avoir perdu à Crystal Palace cet après-midi.

L’équipe de Bielsa a perdu sur le même score à domicile contre Leicester City lundi soir et Hernandez a fait la une des journaux pour sa réponse en colère à son remplacement.

Lorsque l’Espagnol n’a pas été nommé dans l’équipe aujourd’hui, les sourcils ont été haussés – en particulier après que Bielsa a déclaré qu’il était en forme et disponible pour une sélection lors d’une conférence de presse d’après-match.

Et l’ancien tueur à gages de Leeds Whelan pense que son omission est liée à sa réaction contre les Foxes plus tôt cette semaine.

Il a déclaré à BBC West Yorkshire Sport: «Cela me suggère qu’il y a eu un petit désaccord entre le joueur et le manager. La seule raison pour laquelle vous avez laissé de côté quelqu’un qui a été une figure clé pour Leeds depuis le moment où il est entré me suggère qu’il y a eu une fracture. Et c’est après l’incident de l’autre soir contre Leicester. Peut-être que quelque chose a continué après ça.

C’était un gros appel de Bielsa et il s’est peut-être trompé.

D’une part, vous ne pouvez pas lui reprocher d’avoir essayé d’envoyer un message à Hernandez après ses singeries l’autre soir.

Mais du même coup, Leeds criait aujourd’hui pour un joueur comme l’Espagnol et comment les choses auraient pu être différentes si Bielsa l’avait fait sortir du banc au lieu de l’inefficace Tyler Roberts.

