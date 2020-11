Un joueur VALORANT découvre un glitch Cypher Spy Cam flottant

Image via Riot Games

Spy Cam de Cypher est un outil utile pour recueillir des informations sur les mouvements de l’ennemi. Les joueurs peuvent déployer la caméra dans un endroit caché pour surveiller secrètement une zone sans être en danger. Mais récemment un VALORANT Le joueur a découvert une nouvelle façon de déployer la caméra en la plaçant sur une arme lorsqu’elle est en l’air.

Le joueur et son coéquipier ont montré comment exécuter le bogue dans un court clip. Les joueurs ont juste besoin d’un coéquipier pour lancer leur arme en l’air et déployer rapidement leur caméra pendant que l’arme est en vol. Si elle est effectuée correctement, la Spy Cam de Cypher sera placée dans les airs et sera entièrement fonctionnelle.

Normalement, la caméra doit être déployée sur une surface solide pour qu’elle fonctionne, mais le problème semble tromper le jeu. Il enregistre l’arme en tant que surface et permet à la caméra d’être déployée n’importe où. En théorie, le bogue pourrait être reproduit n’importe où et sur n’importe quelle carte, ce qui est potentiellement un problème important.

La caméra de Cypher peut marquer les ennemis comme avec une fléchette de suivi et peut bloquer les attaquants si elle est utilisée correctement. Le fait de pouvoir placer la caméra n’importe où dans les airs rendra plus difficile pour les ennemis de trouver et de détruire la caméra. La plupart des joueurs ne s’attendront pas non plus à ce que la caméra flotte et pourraient potentiellement rater l’objet en l’air.

Il s’agit probablement d’un bug car cela rend la capacité Spy Cam de Cypher déséquilibrée et légèrement maîtrisée dans les bonnes mains. Riot Games n’a pas encore résolu le bogue, mais le développeur supprimera probablement l’exploit dans une future mise à jour.

Partager : Tweet