Les 10 plus grandes performances cinématographiques de Sean Connery

Le regretté Sean Connery aurait laissé un héritage incroyable s’il avait mis fin à sa carrière après avoir joué à James Bond. Le premier écran 007 reste la référence pour tous ceux qui espèrent jouer le super détective, trouvant un mélange parfait de charme espiègle, un bord crédible dur et un humour ironique et narquois.

Sa série de films comprend certains des meilleurs de la franchise, et quelle que soit la représentation de Bond que vous préférez, on ne peut nier ce que Connery a apporté au rôle.

Au-delà de sa partie la plus emblématique, cependant, sa filmographie est incroyablement impressionnante. Ne voulant pas être typé, il s’est diversifié dans la haute fantaisie, les pièces d’époque, les romps d’aventure et la comédie knockabout. Un artiste polyvalent qui a apporté de la gravité et une présence enviable à l’écran à chaque partie, Connery a bien choisi ses rôles et s’est retrouvé avec peu de ratés.

Il a vécu jusqu’à un âge avancé de 90 ans et a laissé un héritage incroyable. Bien sûr, James Bond sera toujours son personnage déterminant, comme il le ferait pour n’importe quel acteur, mais il est important que le CV de Connery dans son ensemble soit célébré, à l’exception de The League Of Extraordinary Gentlemen.