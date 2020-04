Nintendo supprimera la connexion à l’identifiant réseau après le piratage de la Nintendo Switch

Nintendo a décidé de prendre des mesures pour limiter les derniers problèmes de piratage avec la Nintendo Switch en éliminant les options de connexion au réseau. La société a publié une déclaration avec une FAQ sur ce qui se passe et pourquoi elle le fait. Si vous n’êtes pas déjà au courant, la semaine dernière, les médias sociaux ont été remplis d’histoires de personnes qui disent que leur compte Nintendo a été piraté pour accéder à leurs informations PayPal. Des e-mails ont été envoyés pour dire aux gens de réinitialiser leurs mots de passe, mais il semble que certains aient déjà causé des dommages. Une nouvelle mise à jour a été envoyée et la société encourage la vérification en deux étapes pour tout ce qui va de l’avant. Mais par mesure de précaution, la mise à jour éliminera également la possibilité pour les joueurs de se connecter via leur Nintendo Switch avec un identifiant Nintendo Network. Vous pouvez lire plus de la déclaration ci-dessous.

Alors que nous continuons d’enquêter, nous tenons à rassurer les utilisateurs qu’il n’y a actuellement aucune preuve indiquant une violation des bases de données, serveurs ou services de Nintendo. Dans le cadre de notre enquête en cours, nous supprimons la possibilité d’utiliser un identifiant Nintendo Network pour vous connecter à un compte Nintendo. Toutes les autres options pour vous connecter à un compte Nintendo restent disponibles. Par mesure de précaution supplémentaire, nous contacterons bientôt les utilisateurs pour réinitialiser les mots de passe des identifiants Nintendo Network et des comptes Nintendo dont nous avons des raisons de croire qu’ils ont été consultés sans autorisation. De plus, nous continuons d’encourager fortement les utilisateurs à activer la validation en deux étapes pour leur compte Nintendo. Si des utilisateurs découvrent une activité non autorisée, nous les encourageons à suivre les étapes du processus de récupération de compte Nintendo. Au cours de l’enquête, afin de dissuader de nouvelles tentatives de connexions non autorisées, nous ne révélerons pas plus d’informations sur les méthodes utilisées pour obtenir un accès non autorisé. Nous nous excusons pour les désagréments et les inquiétudes causés à nos clients, et nous continuerons à travailler dur pour protéger la sécurité des données de nos utilisateurs.

