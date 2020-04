Les images de prévisualisation de Supergirl taquinent la trame de fond de l’après-crise de Lex Luthor

Le CWc’est Super Girl est de retour dimanche soir prochain, le 3 mai, avec le Melissa Benoist-dirigé épisode « Deus Lex Machina » (repoussé de sa date de diffusion originale du 26 avril), qui trouve Jon CryerLex Luthor occupe le devant de la scène dans deux chronologies différentes. Dans le « maintenant », Lex continue de faire tourner les roues alors qu’il retourne chez Lena (Katie McGrath) de bonnes grâces en manoeuvrant Supergirl (Benoist) et son équipe pour affronter Leviathan. Mais c’est le «alors» qui nous intéresse vraiment, car nous apprenons la trame de fond sur la façon dont il est «nouveau et amélioré» après les événements du méga-crossover «Crisis». Pour quelques premiers indices sur ce qui envoie Lex sur sa route douteuse vers la rédemption, voici un aperçu des images d’aperçu de

Parler avec PeopleTV’s Couch Surfing hôte Lola Ogunnaike, Cryer a indiqué que certains changements majeurs liés au retard de production pourraient être en cours pour Lex d’ici la fin de la saison: « Le Super Girl les gens m’ont parlé parce que nous n’avons pas pu tourner notre dernier épisode. Nous avions tourné une partie du dernier épisode, et ils vont utiliser une partie de cette séquence, mais ils écrivent tout un tas de nouvelles choses autour de ça. Ce qui est intéressant car la façon dont mon personnage a été contrecarré maintenant ne se produit plus. Alors je me suis dit: ‘Oh, je n’ai pas été vaincu? Attends une minute, j’aime ça! (rires) Supervillains, nous savourons notre chance de ne pas être vaincus de temps en temps. «

La possibilité que le futur inclue « le grand méchant réformé » de Cryer est une possibilité que les fans sembleraient souhaiter la bienvenue, et bien différente de ce qui était initialement prévu. Lex n’était initialement prévu que pour trois épisodes, Warner Bros. regardant vers le grand écran ses futurs méfaits. Mais quand Cryer a appris que l’Arrowverse était sur le point de traverser l’événement méga-crossover « Crisis on Infinite Earths », il savait qu’il ne pouvait pas laisser passer ça: « Je me sentais comme un nerd parce que je n’étais pas supposé à l’origine en être [the « Crisis on Infinite Earths » crossover], mais je devais littéralement parler à Peter Roth, qui est à la tête de Warner Brothers, et qui dit: «Hé, j’ai entendu dire que vous faites Crisis on Infinite Earths et Lex Luthor en est une grande partie dans les bandes dessinées. Donc je dis juste que je suis là, peu importe. Et c’est juste humiliant. «

Basé sur des personnages de DC Comics créés par Jerry Siegel et Joe Shuster, Super Girl provient de Berlanti Productions en association avec Warner Bros. Television, avec des producteurs exécutifs Greg Berlanti (Flèche, Le Flash, Riverdale), Sarah Schechter (Flèche, le flash), Robert Rovner (Pratique privée, Dallas) et Jessica Queller (Gilmore Girls, Gossip Girl, Felicity). Les CW’s Super Girl étoiles Melissa Benoist comme Kara Danvers alias Supergirl, Chyler Leigh comme Alex Danvers, Jon Cryer comme Lex Luthor, David Harewood comme Hank Henshaw alias J’onn J’onzz, Katie McGrath comme Lena Luthor, Jesse Rath comme Brainiac-5, Nicole Maines comme Nia Nal aka Dreamer, Julie Gonzolo comme Andrea Rojas, Azie Tesfai comme Kelly Olsen, Andrea Brooks comme Eve Tessmacher, et Staz Nair comme William Dey.

