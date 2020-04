Les Russo Brothers étaient en phase de visionnement émotionnel avec un public

Avengers: Fin de partie a un an ce week-end. Fin de partie a continué ce week-end pour s’ouvrir avec 1,2 milliard de dollars dans le monde, battant tous les records d’ouverture du box-office du week-end. Les fans se souviennent avec émotion de l’expérience de regarder le film au théâtre pour la première fois en ce moment, et cela comprend Les frères Russo, qui se trouve attrapé Kevin Feige et se faufiler pour regarder le film avec un public ce week-end fatidique. Dans une nouvelle interview avec Deadline, les frères ont parlé de l’émotion que cela leur a fait de se connecter avec le public en personne le premier week-end et de la façon dont l’expérience cinématographique partagée signifie tout pour eux.

Les frères Russo ont fait la fierté de Cleveland

Joe Russo dit: « Mon souvenir le plus précieux est quand Ant et moi, Kevin Feige, Markus & McFeely et Lou D’Esposito se sont faufilés dans le Westwood Theatre le soir de l’ouverture pour le regarder avec un public. Je n’ai jamais eu une telle expérience. dans une salle de cinéma, où un public était viscéralement et émotionnellement lié à ce qui se passait, vocalisant et émettant comme il était. Nous avions des frissons tout autour et nous avons pleuré une ou deux fois, réalisant que vous racontiez une histoire qui avait impact commun contraignant. C’était quelque chose que nous n’oublierons jamais. «

L’autre moitié des Russo Brothers, Anthony parle de ce que c’est que l’endroit où ils ont grandi et comment les cinéphiles et les concerts de rock sont les mêmes. « C’est lié à ce que vous explorez ici. Nous avons grandi à Cleveland et la musique rock et aller aux concerts était tout. Pour être dans un cinéma qui ressemble à une arène rock, je ne l’ai jamais imaginé et faire partie de cette énergie et voir les foules vivre le film de cette manière avec cette ferveur, le partager ensemble et se nourrir les uns les autres… cela vous garde humble parce que vous ne savez pas où l’art va vous emmener ou où les films nous mèneront. faire partie de ce moment. «

En tant que natif de Cleveland, je peux dire qu’ils nous ont rendus fiers. Ce duo redonne continuellement non seulement à la communauté dans son ensemble, mais à l’industrie du film à Cleveland en général. Les frères Russo organisent régulièrement des événements dans le nord-est de l’Ohio et ses environs et redonnent dix fois aux fans. C’est vraiment formidable de voir le niveau de succès qu’ils ont atteint, et nous sommes certainement tous fiers de vous dans ces régions.