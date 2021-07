Nicolas Cage fait part de ses craintes à l’égard d’Hollywood

Nicolas Cage a expliqué pourquoi il ne se voit pas revenir à Hollywood pour faire d’autres films. Son dernier long-métrage, Pig, sortira en salles le 16 juillet aux Etats-Unis. Réalisé et coécrit par Michael Sarnoski et scénarisé par Vanessa Block, le film met en scène Rob (Nicolas Cage), chasseur de truffes, dans les contrées sauvages de l’Oregon. Lorsque son cochon fourrager est kidnappé par des assaillants inconnus, il doit retourner à Portland et affronter son passé pour retrouver le cochon volé. Le film et Cage ont tous deux été très bien accueillis par la critique.

Après avoir fait ses débuts au cinéma dans un petit rôle dans Ça chauffe au lycée Ridgemont en 1982, la carrière de Nicolas Cage a été plutôt expansive. Il a joué dans plusieurs grands films hollywoodiens et a reçu de nombreuses récompenses pour son travail, notamment un Screen Actors Guild Award et un Academy Award pour sa performance dans Leaving Las Vegas en 1995. Cependant, sa carrière s’est ensuite concentrée sur la scène du cinéma indépendant avec des films tels que Pig et Color out of Space. Il bénéficie d’un grand nombre de fans, notamment en raison de ses performances les plus extravagantes.

Dans une interview accordée à Variety, Nicolas Cage a parlé du parcours de son personnage dans Pig et de la façon dont il se rapproche de certaines de ses propres expériences. Il a évoqué son départ de la scène hollywoodienne et la comparaison avec le départ de Rob des projecteurs de la scène de Portland. Cage a abordé le sujet de la liberté de création en tant qu’acteur, ainsi que la pression liée à la réalisation d’un film à gros budget à Hollywood. Voir ci-dessous pour les commentaires complets de Cage :

« J’ai l’impression d’être parti dans ma propre nature sauvage et d’avoir quitté la petite ville qu’est Hollywood. Je ne sais pas exactement pourquoi Rob a quitté sa célébrité. Ce n’est jamais complètement expliqué, et c’est ce que j’aime dans le film. Mais en ce qui me concerne, je ne sais pas si je voudrais y retourner. Je ne sais pas si je voudrais aller faire un autre film Disney. Ce serait terrifiant. C’est un climat complètement différent. Il y a beaucoup de peur là-bas. » « Quand je faisais des films de Jerry Bruckheimer dos à dos, c’était juste un jeu à haute pression. Il y avait beaucoup de moments amusants, mais en même temps, il y avait aussi ‘Nous avons écrit cette ligne. Il faut qu’elle soit dite de cette façon. Ils mettaient un appareil photo sur vous et vous photographiaient, et vous donnaient des ordres : « Maintenant, dites la réplique des roulettes de patins à roulettes. Je disais : « Je vais le faire, mais j’aimerais aussi essayer de cette façon. Dans les films indépendants, vous avez plus de liberté pour expérimenter et être fluide. Il y a moins de pression et il y a plus d’oxygène dans la pièce. »

Tous les films de Nicolas Cage n’ont pas été considérés comme des succès, même si beaucoup d’entre eux ont donné lieu à la création de mèmes en ligne. Sa performance dans le rôle d’Edward Malus dans le remake de 2006 de The Wicker Man est encore souvent citée, malgré la mauvaise qualité du film lui-même. Bien qu’il ne semble pas actuellement avoir beaucoup d’intérêt à revenir dans les films hollywoodiens, il reste une grande attraction pour les films dans lesquels il joue. Le fait qu’il attire l’attention sur ce qui serait autrement de petits projets est un grand atout.

Nicolas Cage livre une performance subtile et maîtrisée dans Pig, qui est indéniablement nuancée. Il s’agit d’une facette de l’acteur que certains spectateurs ont pu croire totalement disparue, bien qu’il ait prouvé qu’il pouvait passer de la « rage de Cage », comme il l’appelle, à une performance profondément intime. Il ne fait aucun doute qu’il serait capable de revenir dans les films hollywoodiens s’il en avait l’envie, mais il y a quelque chose de particulièrement spécial à ce que Nicolas Cage travaille dans le cinéma indépendant. Il a la capacité de faire plus que de lire des lignes, mais de s’immerger véritablement dans un personnage à l’écran. Espérons que les spectateurs pourront continuer à voir Nicolas Cage déployer cette gamme dynamique dans ses futurs projets.