Naomi Osaka sur Netflix : la célébrité, la réussite et le combat contre la maladie que mène la tenniswoman japonaise

Comment c’est d’être la meilleure joueuse de tennis au monde du moment ? Eh bien, la nouvelle série documentaire de Netflix intitulée « Naomi Osaka » va nous donner la réponse. Annoncée il y a déjà quelques jours, il s’agit du nouveau projet du réalisateur Garrett Bradley, récompensé à Sundance pour son documentaire « Time » de 2020 et qui évidemment d’après le titre nous racontera l’incroyable parcours de la tenniswoman japonaise.

Ce documentaire biographique en trois épisodes sera donc disponible dans l’immense catalogue du géant américain du streaming dès ce 16 juillet. Du haut de ses 23 ans, Osaka compte déjà plusieurs grandes victoires à son palmarès, mais en juin dernier, elle avait annoncé son retrait à Roland-Garros ainsi qu’à Wimbledon, et cela, pour des raisons de santé mentale, mais aussi pour échapper un moment aux médias. Ce sera donc sur le petit écran que nous la retrouverons pour nous dévoiler l’envers de sa réussite et la façon dont elle gère sa vie de célébrité.

Mais d’abord, qui est Naomi Osaka ?

Si vous n’y connaissez rien au monde du tennis, vous êtes surement en train de vous poser la question, mais pas de panique puisqu’on a déjà prévu cette partie pour vous. Naomi Osaka est actuellement la meilleure et la plus célèbre des joueuses de tennis du monde. À seulement 21 ans, elle a déjà remporté l’US Open face à la grande championne américaine, Serena Williams. Cette dernière est justement l’idole de la nouvelle star japonaise. Et c’est aussi à cause de son admiration pour Williams qu’elle a décidé de se mettre elle-même au tennis.

Elle est née le 16 octobre 1997 à Osaka, d’un père haïtien et d’une mère japonaise. Notre star déménage ensuite aux USA en 2000 et commence le tennis très tôt. Elle suit des entraînements à l’école Harold Solomon Tennis Academy, puis connait ses premiers succès en 2012 sur les circuits ITF. Première Japonaise à avoir remporté le Grand Chelem, depuis 2018, elle empoche quatre titres. Et c’est durant l’Open d’Australie 2021 qu’elle se démarque vraiment en devenant numéro un mondial et remportant la compétition.

Naomi Osaka étant maintenant en tête du classement devient très vite célèbre mondialement. Un succès qu’elle a aussi acquis à cause de ses origines asiatiques qui plaisent beaucoup aux médias. Netflix a ainsi sauté sur l’occasion pour réaliser une série documentaire consacrée à cette nouvelle star du tennis racontant son parcours, mais surtout la face cachée de cette réussite.

« Naomi Osaka », le prix du succès

Comme nous le savons déjà, Netflix a décidé de confier la réalisation de cette nouvelle série documentaire à Garett Bradley. À travers ces 3 épisodes, le documentaire, raconté par la star elle-même nous emmène à la découverte de son passé. L’éducation qu’elle a suivie, ses premiers pas sur le terrain, ses premières victoires, ses moments de gloire, tout cela avec des images d’archives incroyables. Mais bien sûr, ce ne sera pas tout, car les caméra l’ont suivi pendant deux ans, nous montrant sa vie sur le terrain avec son programme d’entraînement chargé, les tensions qu’elle subit en tant que joueuse de renommée mondiale, bref son quotidien en tant que championne.

On pourra également faire une petite intrusion dans son intimité, sa vie de famille, sa vie amoureuse, ses autres passions en dehors du tennis ainsi que les hauts et les bas de sa vie. On y verra par exemple des scènes très émouvantes montrant Naomi Osaka après la perte de son mentor, Kobe Bryant, décédé dans un crash d’hélicoptère en 2020. La jeune championne nous dévoile aussi les causes qui lui tiennent à cœur, notamment le mouvement « Black Lives Matter ».

Sinon, cette série documentaire a été l’occasion pour la célèbre tenniswoman japonaise de parler librement de son combat contre sa maladie mentale, la face cachée de sa réussite.

Naomi Osaka | Official Trailer | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

En effet, la jeune femme se dit être très introvertie et souffre d’anxiété sociale et c’est justement la raison de son retrait à Roland-Garros et à Wimbledon. Nous aurons également droit à de nombreuses interviews des membres de sa famille et de ses amies, qui n’ont pas hésité à parler ouvertement du parcours et de la maladie de la star. Pour le reste, on vous laisse le découvrir à sa sortie sur la plateforme. Donc, si vous êtes fans de tennis et que vous voulez connaitre tout savoir sur la vie de cette célèbre tenniswoman japonaise, rendez-vous dès ce 16 juillet sur Netflix avec les trois épisodes de la nouvelle série documentaire « Naomi Osaka ».