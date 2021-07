Les performances du Steam Deck comparées à la PS5, la Xbox et la Switch sont prometteuses

Un résumé des spécifications techniques du Steam Deck récemment annoncée révèle qu’elle devrait être compétitive avec la Xbox Series X, la PlayStation 5 et la Nintendo Switch. La console de jeu portable a été récemment annoncée par Valve Corporation, le développeur de la plateforme de distribution de logiciels Steam. Valve est également le développeur de plusieurs séries de jeux emblématiques, notamment Half-Life, Portal et Team Fortress.

Valve a annoncé la date de sortie et le prix de la console portable Steam Deck, une plateforme de jeu portable capable d’exécuter la vaste bibliothèque de jeux Steam. Le Steam Deck est qualifiée de « Switch-like », la nature portable de la console étant similaire à la machine hybride de Nintendo. Le PC portable entièrement fonctionnel utilise des boutons de manette traditionnels, une paire de trackpads, un écran tactile et quatre boutons arrière, pour permettre aux joueurs de jouer à des jeux sur PC, même avec les commandes les plus complexes. Comme son homologue la Nintendo Switch, le Steam Deck peut également être connecté à un téléviseur, bien que le dock du Steam Deck soit vendu séparément. Le PC portable de Valve sera expédié en décembre 2021, et il sera vendu 399 dollars. Les précommandes de Steam Deck commencent le 16 juillet, et il est recommandé aux joueurs intéressés par l’appareil de placer leurs réservations le plus tôt possible.

L’utilisateur de Twitter Iashman a partagé une comparaison approfondie des spécifications du Steam Deck par rapport aux consoles rivales telles que la PlayStation 5 et la Nintendo Switch. Le résumé provient de Peter « Durante » Thoman, un développeur et modèle populaire, qui a posté la ventilation sur Steam. Durante révèle que le processeur graphique de la Steam Deck est aussi rapide qu’une PlayStation 4, mais que l’architecture plus récente et l’écran plus petit lui confèrent les mêmes performances GPU brutes qu’une Xbox Series X. L’unité centrale de traitement est deux fois moins importante que celle d’une Xbox Series X ou d’une PlayStation 5, mais les 16 gigaoctets de mémoire vive de la console sont égaux à ceux d’une PS5 et quatre fois supérieurs à ceux de la Nintendo Switch.

Si le Steam Deck est une nouvelle entreprise passionnante pour Valve, ce n’est pas la première tentative de l’entreprise pour une console. En 2015, Valve a lancé Steam Machines, une gamme de PC de jeu préconstruits avec des caractéristiques de console de salon, telles que des contrôleurs Steam personnalisés. L’objectif de ces consoles innovantes était de permettre aux joueurs de choisir entre différentes variations du même matériel de base, mais en 2018, Valve avait retiré les Steam Machines de la vitrine. L’échec de l’expérience des Steam Machines peut avoir été un revers pour Valve, ou avoir encouragé l’entreprise à continuer à développer l’idée jusqu’à ce que l’équipe crée le Steam Deck.

Le Steam Deck de Valve est une annonce passionnante de la part d’un géant du jeu vidéo qui est resté en sommeil pendant de nombreuses années. La console portable offrira aux joueurs un accès illimité à l’ensemble de la bibliothèque Steam au bout de leurs doigts, avec des commandes innovantes adaptées à chaque titre. Avec des performances à la hauteur des consoles concurrentes, la Steam Deck pourrait bien être le prochain grand succès de Valve.