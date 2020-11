Niantic active 25% de distance d’éclosion dans Pokémon Go pour compenser le bogue d’Adventure Sync

in

Pokémon Go les joueurs ne sont pas étrangers à rencontrer de gros bugs lors de l’utilisation de l’application, et Adventure Sync a été la fonctionnalité la plus récente à souffrir de l’un des tristement célèbres oublis de Niantic.

En raison de la rupture des joueurs avec Adventure Sync pendant près d’un mois, Niantic a activé une distance d’éclosion de 25% sur tous les œufs jusqu’au 13 novembre à titre de compensation.

Merci de votre compréhension pendant que nous travaillions sur les problèmes affectant Adventure Sync sur Android 9 et versions antérieures. En guise de remerciement pour votre patience, à partir de maintenant, un bonus de 1/4 de distance d’éclosion sera en ligne jusqu’au 13 novembre à 15 h HP. – Support Niantic (@NianticHelp) 6 novembre 2020

Adventure Sync est un mode facultatif auquel Niantic a ajouté Pokémon Go qui permet aux joueurs d’enregistrer leur distance parcourue même lorsque l’application n’est pas ouverte. Cela se traduit par des gains de Buddy Candy ou des œufs à couver sans avoir à vider la batterie de votre appareil en gardant le jeu ouvert.

Vous pouvez également gagner des objets bonus pour atteindre les objectifs hebdomadaires définis dans Adventure Sync, y compris un pool spécial d’oeufs exclusif aux récompenses Adventure Sync.

Au cours du dernier mois, cependant, les joueurs ont signalé que le jeu ne comptait pas les pas effectués alors que l’application était fermée dans la version 0.189 de Pokémon Go, principalement sur les appareils Android. Le bogue a essentiellement rendu Adventure Sync inutile sur Android 9 et les appareils inférieurs jusqu’à une mise à jour récente.

En réponse, Niantic a fait en sorte que les incubateurs d’oeufs éclosent des œufs 25% du temps qu’ils prendraient normalement pour éclore jusqu’au 13 novembre.

