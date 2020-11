Deschamps séduit par une star de 44 millions de livres sterling recherchée par Liverpool – .

Photo de Christian Verheyen / Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Il était clair de voir dès le début que Marcus Thuram était un homme à l’abri de la pression.

Lorsqu’un joueur de 21 ans au visage frais est intervenu dans le temps d’arrêt lors du match de quart de finale de la Coupe de la Ligue de Guingamp avec le Paris Saint-Germain en janvier 2019, des joueurs de dix ans son aîné pourraient être pardonnés de se sentir faibles aux genoux.

Mais, avec 93 minutes au compteur, Thuram a renvoyé le plus composé de pénalités pour faire tomber les rois du football français de leur trône.

Au fait, c’était la première fois que le PSG perdait un match de coupe nationale en cinq ans.

Thuram a frappé ce fameux coup de pied avec le genre de précision sans nerfs qui est devenu sa marque de fabrique au cours de la dernière année et demie.

Cependant, si l’on considère qu’il s’agit du fils de la légendaire défenseuse française Lillian Thuram, on peut supposer que l’attaquant né à Parme a eu beaucoup de pratique pour gérer le poids des attentes.

Le nouveau Thierry Henry?

Selon El Pais, Liverpool, champion de la Premier League, voulait signer le leader désormais évalué à 44 millions de livres sterling après sa superbe première saison au Borussia Monchengladbach en 2019/20.

Il est difficile d’imaginer Thuram, doté d’une confiance en soi suprême et de la capacité de le soutenir, ne pas suivre les traces de Mo Salah, Sadio Mane et, dernièrement, Diogo Jota à Anfield.

Surtout avec des figures légendaires comme Arsène Wenger, qui compare Thuram à un jeune Thierry Henry, chantant ses louanges.

Mais tant que le joueur de 23 ans continuera à produire des moments de magie gagnante comme il l’a fait lorsque le PSG a été humilié et humilié, Thuram ne tardera pas à être à nouveau la cible des plus grands et des plus brillants d’Europe.

Photo de Christian Verheyen / Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Selon BILD, Barcelone et le Real Madrid suivent Thuram après son superbe doublé contre l’équipe de Zinedine Zidane lors du match nul 2-2 de la Ligue des champions la semaine dernière.

Et celui de Thuram Annus mirabilis a continué cette semaine lorsque sa belle forme a été récompensée par un premier rappel pour l’équipe de France.

«Je suis Marcus depuis un moment maintenant. Il a un profil intéressant », explique l’entraîneur vainqueur de la Coupe du monde Didier Deschamps.

«Il faisait déjà de bonnes choses avec Guingamp et maintenant il a atteint le niveau suivant. Il fait avancer les choses. Il est puissant, marque des buts, donne des passes décisives et il est très souvent décisif dans les grands matchs.

«C’est pourquoi je l’ai appelé.

«De toute évidence, il est le fils d’une (légende française). Je pense que cela devrait rendre son père très heureux. Marcus mérite (l’appel) uniquement à cause de ce qu’il a fait sur le terrain. Et il peut encore s’améliorer.

Gladbach a payé 10 millions de livres sterling pour signer Thuram de Guingamp l’année dernière. Si son ascension rapide se poursuit, le «nouveau Thierry Henry» coûtera plus près de 100 millions de livres sterling au moment de se dire au revoir.

Christian Verheyen / Borussia Moenchengladbach via Getty Images

