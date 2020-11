PS5: Media Markt & Saturn ne peut pas livrer pour le lancement

Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont précommandé la PS5 chez Media Markt et Saturn, qui ne peuvent pas rendre tous les acheteurs heureux le jour du lancement.

Actuellement, de nombreux clients sont informés qu’ils ne recevront pas leur PS5 le 19 novembre. Apparemment, ils se sont un peu surestimés avec les précommandes, bien qu’il y ait eu plusieurs phases de précommande chez Media Markt et Saturn. Qu’est-ce qui a encore mal tourné?

Dans tous les cas, l’e-mail en question dit:

« Au cours du traitement de votre précommande pour la Sony PlayStation 5, nous avons malheureusement dû découvrir qu’en raison de la très forte demande de commandes, nous ne sommes actuellement pas en mesure de garantir que nous serons en mesure de vous fournir le produit souhaité. article d’ici la date de publication le 19 novembre 2020. Nous vous demandons votre compréhension et nous nous excusons de toutes les manières. Nous sommes actuellement en échange continu et étroit avec le fabricant afin de pouvoir servir toutes les pré-commandes le plus rapidement possible. Nous demandons donc un peu de patience et vous assurons que nous épuiserons toutes les possibilités pour livrer votre commande dans les plus brefs délais. Même si nous ne pouvons pas dire avec certitude la date d’expédition à ce stade, nous serions heureux que vous gardiez votre commande. «

Après tout, les précommandes ne sont pas simplement annulées comme la dernière fois et tout le monde garde sa place dans la rangée.

Mais vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour votre PS5. Les premiers détaillants comme GameStop ont déjà annoncé qu’ils accepteraient à nouveau les précommandes pour la PS5 à partir du 19 novembre. Vraisemblablement, Saturn / Media Markt traitera ensuite les précommandes en attente en même temps.

Découvrez le statut actuel ici avec nous!

Mise à jour: En attendant, on soupçonne qu’un autre courrier automatisé a été envoyé ici qui décrit le tout de manière plus spectaculaire qu’il ne l’est finalement. En raison de la situation actuelle, il peut y avoir de légers retards de livraison et vous pouvez recevoir votre PS5 seulement un jour plus tard. Dans tous les cas, un regard sur le compte client montre pour certains que la pré-commande est en cours comme prévu.