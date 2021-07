Netflix : les séries et films à regarder ce week-end du 16 juillet

Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue. Ce week-end du 16 juillet ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son compte. Nous avons sélectionné pour vous 4 programmes à regarder ce week-end du 16 juillet sur la plateforme de streaming.

Fear Street Partie 3 : 1666

FEAR STREET PART 3: 1666 | Official Trailer | Netflix

La trilogie Fear Street de Netflix s’achève ce week-end avec l’arrivée de Fear Street : Partie 3 : 1666. Dans cette dernière histoire, l’histoire se déroule dans l’Amérique coloniale pour explorer les origines de la malédiction de Shadyside. Basée sur les livres de R.L. Stine (le célèbre auteur de Chair de Poule), la série a jusqu’à présent été saluée à l’unanimité pour son approche plus adulte du genre surnaturel. Ne vous attendez pas à ce que cela change avec le dernier chapitre de la trilogie, même si le projet n’a pas été aussi effrayant qu’il aurait pu l’être.

Mes Premières fois saison 2

Mes premières fois - Saison 2 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

La comédie dramatique sur le passage à l’âge adulte de Mindy Kaling revient sur Netflix pour une deuxième saison ce week-end, avec la protagoniste Devi (Maitreyi Ramakrishnan) confrontée à son tout premier triangle amoureux avant un déménagement imminent en Inde. La première saison de la série a été saluée comme un moment décisif pour la représentation des Sud-Asiatiques à Hollywood et a été félicitée pour avoir brisé les stéréotypes, alors attendez-vous à ce que Mes Premières Fois poursuive cette tendance avec ses derniers épisodes.

Van Helsing saison 5

Van Helsing - Bande Annonce VF

Série dramatique post-apocalyptique, Van Helsing met en scène Kelly Overton, Jonathan Scarfe, Tricia Helfer, Aleks Paunovic, Kim Coates, Keeya King, Nicole Munoz, Jesse Stanley et Jennifer Cheon. La série est centrée sur la descendante de Van Helsing, Vanessa « Van » Helsing (Overton), qui se réveille d’un coma pour découvrir que les vampires ont envahi le monde. Cible privilégiée des vampires, elle est aussi le dernier espoir de l’humanité grâce à son immunité aux vampires et à sa capacité à les transformer en humains. Dans la cinquième saison, Vanessa, Violet (King) et Jack (Munoz) risquent tout pour en finir une fois pour toutes avec le Ténébreux. Les Van Helsing doivent trouver des moyens de s’échapper et de contourner les divers obstacles qui se dressent sur leur chemin pour les empêcher de mener à bien leur mission, ce qui débouchera sur un affrontement final épique entre les Van Helsing et le Dark One.

Naomi Osaka | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Il est rare de regarder un documentaire sur un athlète alors qu’il est au sommet de son art, mais Naomi Osaka pourrait bien l’être. Peut-être que cette tenniswoman n’a pas encore atteint le sommet de son art, car elle continue de s’élever à tous les niveaux, sur les courts de tennis et en dehors. Allez-vous avoir un aperçu des pensées intimes de Naomi Osaka ? Non, elle est trop réservée pour s’épancher. Mais vous aurez une idée de ce qui arrive quand la célébrité arrive à quelqu’un d’aussi introverti qu’Osaka.